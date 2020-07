Cisterna di Latina, convocazione del Consiglio Comunale lunedì 20 luglio 2020

Ai sensi della normativa vigente, comunico che il Consiglio Comunale, in adunanza ordinaria, è convocato in seconda convocazione per il giorno lunedì 20 luglio 2020 alle ore 10.00 per esaminare il punto di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbali sedute precedenti;

2. Surroga consigliere comunale Simonetta Antenucci ai sensi degli artt. 38 e 45, comma 1, TUEL: verifica condizioni di compatibilità, eleggibilità e candidabilità;

3. Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio 2019 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000;

4. Convenzione per l’esercizio associato delle funzioni di Segretario Generale tra il Comune di Cisterna di Latina e il Comune di Anzio;

5. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 83 in data 15/05/2020 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000;

6. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 86 in data 19/05/2020 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

7. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 104 in data 09/06/2020 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

8. Regolamento per l’arredo esterno delle attività commerciali. Approvazione;

9. Applicazione delle disposizioni regionali per la rigenerazione urbana e il recupero edilizio (Legge Regionale 18 luglio 2017, e ss.mm.ii.). Modifiche alle norme tecniche di attuazione del PRG, finalizzate alla previsione di “disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici”, di cui all’art. 4 della legge: adozione secondo l’art. 1, comma 2, della Legge Regionale n. 36/897 e ss.mm.ii.;

10. Applicazione delle disposizioni regionali per la rigenerazione urbana e il recupero edilizio (Legge Regionale 18 luglio 2017, e ss.mm.ii.). Modifiche alle norme tecniche di attuazione del PRG, finalizzate alla possibilità di realizzare “interventi per il miglioramento sismico e per l’efficientamento energetico degli edifici”, di cui all’art. 5 della legge: adozione secondo l’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 36/87 e ss.mm.ii.;

11. Progetto di riqualificazione e recupero di un sito industriale dismesso posto a ridosso della s.r, 148 Pontina al km 64,00 con la realizzazione di un parco commerciale e di un parco naturalistico presentato dalla Società Giafra s.r.l. – controdeduzioni all’osservazione pervenuta.

La seduta è pubblica ed avrà luogo presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo dei Servizi nel rispetto delle disposizioni di sicurezza.

N.B.: Tutti i partecipanti sono tenuti a dotarsi di guanti e mascherina di protezione.

COMUNICATO STAMPA