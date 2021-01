Cisterna di Latina, convocazione Consiglio Comunale sabato 30 gennaio 2021

Ai sensi della normativa vigente, richiamato il proprio Decreto n. 1 del 29/04/2020, comunico che il Consiglio Comunale, in adunanza straordinaria, è convocato in prima convocazione per il giorno sabato 30 gennaio 2021 alle ore 10:00, ed in seconda convocazione, per il giorno lunedì 01 febbraio 2021 alle ore 10:00, per esaminare i punti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Mozione di sfiducia del Sindaco ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 D.Lgs. 267/2000, assunta dall’Ente al protocollo n. 0001709 del 18/01/2021.

La seduta è a porte chiuse ed avrà luogo presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo dei Servizi, Via Zanella n. 2 a Cisterna di Latina, nonché in videoconferenza.

N.B.: Tutti i partecipanti sono tenuti a dotarsi di guanti e mascherina di protezione.

Comunicato stampa a firma del Presidente del Consiglio Comunale

F.to Avv. Pier Luigi Di Cori