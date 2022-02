Cisterna di Latina, convocazione Consiglio comunale per mercoledì 23 Febbraio

Ai sensi della normativa vigente, ivi compreso il decreto del Presidente del Consiglio Comunale n° 60 del 28/12/2021 pubblicato dal 28/12/2021 al n° 2265, relativo alla partecipazione in remoto delle sedute collegiali al fine di prevenire potenziali contagi da COVID 19, comunico che il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria, è convocato in remoto sulla piattaforma Zoom Meeting in prima convocazione per il giorno Mercoledì 23 Febbraio 2022 alle ore 15,00 e in seconda convocazione per il giorno Giovedì 24 Febbraio alle ore 16.00, per esaminare i punti di cui al seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Regolamento sulla istituzione e funzionamento del Consiglio Comunale dei Giovani: Approvazione;

3. Ricorso giurisdizionale avverso il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale N° G01295 del 09/02/2022 – Proposta del 26/01/2022 – Regione Lazio, ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relativo al progetto “Impianto di produzione di biometano e compost da FORSU all’interno dell’agglomerato industriale di Cisterna di Latina” in località Via Gennaro del Prete, nel comune di Cisterna di Latina (LT). Proponente: Società RIFUTURE s.r.l. Registro elenco progetti: n. 48/2020. Determinazioni in merito.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE f.to Ing. Quirino Mancini

COMUNICATO STAMPA