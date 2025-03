Cisterna di Latina – Convocazione Consiglio Comunale per Martedì 1° aprile

Ai sensi della normativa vigente, comunico che il Consiglio Comunale, in adunanza straordinaria, è convocato c/o il Palazzo Comunale in aula consiliare al piano primo, in prima convocazione per il giorno Martedì 01/04/2025 alle ore 15:30 ed in seconda convocazione per Mercoledì 02/04/2025 alle ore 16:30, per esaminare i punti di cui al seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Approvazione del programma triennale dei Lavori Pubblici 2025/2027 – Elenco annuale dei Lavori 2025 e del programma triennale di acquisti di beni e servizi 2025-2027;

3. Aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2025 (art. 37, commi 1, 2, 3. del D.Lgs. n° 36 del 2023). Accesso al fondo di Rotazione per la Progettazione Variazione di bilancio ex art. 175, commi 1 e 2, del D. Lgs. n° 267/2000;

4. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027, ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n° 29 in data 12/02/2025 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000;

5. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027, ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n° 43 in data 20/02/2025 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000;

6. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027, ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n° 49 in data 28/02/2025 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000;

7. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (art. 175, comma 2, del D.Lgs. n° 267/2000);

8. Aggiornamento del piano del fabbisogno del personale dell’Azienda Speciale Cisterna Ambiente. Presa d’atto.

Il Presidente del Consiglio Comunale Ing. Quirino Mancini