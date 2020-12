Cisterna di Latina, convocazione Consiglio Comunale 30 dicembre 2020

Ai sensi della normativa vigente, comunico che il Consiglio Comunale, in adunanza ordinaria, è convocato in prima convocazione per il giorno mercoledì 30 dicembre 2020 alle ore 8:00, ed in seconda convocazione, per il giorno giovedì 31 dicembre 2020 alle ore 8:30, per esaminare i punti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbali sedute precedenti;

2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale;

3. Presa atto composizione delle commissioni consiliari;

4. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del T.U.E.L: lett. a) derivante da sentenza n. 425/2020 del Tribunale di Ordinario di Latina, sez. II Civile;

5. Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/200: Decreto Ingiuntivo n. 1511/2016 del Giudice di Pace Latina;

6. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del T.U.E.L. lett. a) derivante da sentenza n. 749/2020 del tribunale ordinario di Latina, sez. II Civile;

7. Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, cpmma 1 lett. a) del T.U.E.L. derivante dalla sentenza R.G. n, 827/2020 del Tribunale ordinario di Latina;

8. Ratifica delibera di giunta comunale n. 299 del 09/12/2020 avente ad oggetto variazione urgente di bilancio settore 5 Welfare – servizi sociali;

9. Approvazione del piano economico finanziario relativo all’anno 2020 predisposto ai sensi della deliberazione dell’autorità 443/2019/R/RIF e ss.mm.ii e determinazioni in ordine alle tariffe Tari 2020 e alle scadenze di versamento;

10. Razionalizzazione annuale delle società partecipate ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016. Approvazione della relazione di razionalizzazione anno 2020;

11. Approvazione regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

12. Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

13. Approvazione del documento unico di programmazione – DUP – 2021/2023;

14. Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 11 del D.Lgs: n. 118/2011. Determinazioni in ordine alle aliquote e scadenze delle entrate comunali;

15. Approvazione del regolamento di contabilità armonizzata.

La seduta è a porte chiuse ed avrà luogo presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo dei Servizi, Via Zanella n. 2 a Cisterna di Latina, garantendo la diretta streaming e facebook.

N.B.: Tutti i partecipanti sono tenuti a dotarsi di guanti e mascherina di protezione.

Il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Pier Luigi Di Cori

COMUNICATO STAMPA