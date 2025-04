Cisterna di Latina, convocato Consiglio comunale per lunedi 28 aprile

Ai sensi della normativa vigente, si comunica che il Consiglio Comunale, in adunanza ordinaria, è convocato c/o il Palazzo Comunale in aula consiliare al piano primo, in prima convocazione per il giorno Lunedì 28/04/2025 alle ore 17:00 ed in seconda convocazione per Martedì 29/04/2025 alle ore 18:00, per esaminare i punti di cui al seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;

2. Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2024 ai sensi dell’art. 227, D.Lgs. n°

267/2000;

3. Atto di indirizzo per l’affidamento all’esterno della gestione in concessione, della riscossione volontaria e coattiva del canone unico patrimoniale di concessione e occupazione di aree e suolo pubblico, di installazione, esposizione e diffusione di messaggi pubblicitari e del canone di concessione e occupazione di aree e suolo pubblico nei mercati (CUP), dei passi carrabili e della gestione del servizio di pubbliche affissioni;

4. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027. Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n° 81 in data 14/04/2025 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Ing. Quirino Mancini