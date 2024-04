Cisterna di Latina, convocato Consiglio comunale per il 29 aprile 2024

Consiglio Comunale convocato per il 29 aprile 2024 alle ore 15:30; in seconda convocazione il 30 aprile alle ore 16.30.

Ai sensi della normativa vigente, comunico che il Consiglio Comunale, in adunanza ordinaria, è convocato c/o il Palazzo Comunale, in aula consiliare al piano primo, in prima convocazione per il giorno Lunedì 29/04/2024 alle ore 15:30 ed in seconda convocazione per Martedì 30/04/2024 alle ore 16:30, per esaminare i punti di cui al seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2023 ai sensi dell’art. 227, D.Lgs. n° 267/2000;

3. Approvazione dell’aggiornamento del Piano Economico e Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani periodo 2024-2025;

4. Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2024;

5. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art, 175, comma 2, del D.Lgs. n° 267/2000) prot. n° 21672 del 18/04/2024 settore 3 LL.PP. Urbanistica Servizio Ambiente;

6. Approvazione dell’analisi del territorio di cui alla L.R. n° 59 del 19/12/1995 art. 6 e L.R. n° 6 del 27/01/2005 art. 3 concernente la variante ai sensi dell’art n° 19 del D.P.R. n° 327/2001 e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per l’intervento di messa in sicurezza della intersezione al Km. 57+670 della S.S. 7 Appia con l’eliminazione dello svincolo a raso mediante la realizzazione di una rotatoria;

7. Approvazione dell’analisi del territorio di cui alla L.R. n° 1 del 01/01/1986, L.R. n° 59 del 19/12/1995 art.6 e L.R. n° 6 del 27/01/2005 art. 3 concernente gli strumenti urbanistici attuativi per l’assetto degli ambiti di completamento funzionale, ricucitura e riqualificazione urbanistica, in corrispondenza dei nuclei spontanei.

Il presidente del Consiglio Comunale

ing. Quirino Mancini