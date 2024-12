Cisterna di Latina – Convegno pubblico “La memoria dell’acqua: tutela e valorizzazione del patrimonio storico e ambientale”

Si terrà giovedì 12 dicembre, nella Sala consiliare del Comune di Cisterna alle ore 18, il convegno pubblico “La memoria dell’acqua: tutela e valorizzazione del patrimonio storico e ambientale”.Saranno presentati alla comunità due importanti progetti: il primo è quello del Parco Urbano sul Fiume Antico; il secondo è quello del Giardino di Ninfa, dalla memoria del passato alla nuova resilienza e sostenibilità.«Il progetto del Parco Urbano sul Fiume Antico prende le mosse dalle tematiche della mitigazione idraulica e del dissesto idrogeologico, in un momento storico in cui i cambiamenti climatici scatenano condizioni avverse che possono mettere in pericolo l’incolumità della nostra comunità – ha spiegato il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini –. Il Comune di Cisterna si è aggiudicato un finanziamento di circa un milione e mezzo di euro che investiremo per riportare alla luce il corso del Fiume Antico di Cisterna, che scorre dove ora insiste il Bocciodromo alle spalle di Palazzo Caetani.Sin dal Medioevo, il Fiume Antico svolgeva il compito di raccogliere le acque piovane dai territori limitrofi, ed attorno ad esso si è sviluppata la Vecchia Cisterna. Era, insomma, il limite naturale e il contorno che delimitava Cisterna anche da un punto di vista urbanistico.L’intervento, cantierizzato nei prossimi mesi, riporterà dunque alla luce una parte del corso d’acqua esistente e andrà a creare un Parco Urbano nel pieno centro della nostra cittadina.Ma non solo: abbiamo già avuto modo di presentare il progetto a fruitori e responsabili del Bocciodromo a cui abbiamo proposto una soluzione alternativa, affinché anche la loro attività sportiva si svolga nel rispetto di tutte le norme legate alla sicurezza».Insieme con il Sindaco Valentino Mantini, relazioneranno sul progetto Nello Giordani, responsabile artistico e Maurizio Vantaggio, architetto e progettista.Per il progetto PNRR “Il Giardino di Ninfa: dalla memoria del passato alla nuova resilienza e sostenibilità”, relazioneranno Massimo Amodio, Presidente della Fondazione Roffredo Caetani; Elisabetta Ricci, architetto e progettista del progetto PNRR; Claudio Alimonti, docente della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università La Sapienza di Roma, consigliere della Fondazione Roffredo Caetani. Il convegno pubblico sarà moderato dal giornalista Daniele Vicario. Foto archivio

Correlati