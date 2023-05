Cisterna di Latina – Convegno e simulazione di processo minorile domani nella scuola Volpi

Un importante convegno si terrà domani, martedì 23 maggio, alle ore 17.00 organizzato dall’I.C. Monda Volpi all’interno dell’Auditorium Damiano Malvi nel plesso di scuola secondaria Alfonso Volpi, con il patrocinio del comunale.

L’incontro giunge a conclusione della seconda annualità del progetto “La conflittualità scolastica e la gestione del conflitto.

Il conflitto un’occasione educativa” e parteciperanno la Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, dott.ssa Monica Sansoni, il sovrintendente della Polizia Postale e delle comunicazioni dottor Salvatore Madera, le dottoresse Elisa Vellani psicologa e psicoterapeuta e Anna Milada Grossi 3D Design and Coding Educator esperte dell’Associazione Onlus EDI (Educazione dei Diritti dell’Adolescenza) Educare alla cittadinanza digitale.

Nel progetto, i docenti del consiglio di classe hanno individuato 2-3 studenti per classe seconda media che sono stati coinvolti in un percorso laboratoriale al fine di diffondere ai loro coetanei gli strumenti acquisiti utilizzando la metodologia della peer education. Il progetto ha previsto cinque incontri di 3 ore ciascuno caratterizzato da una parte teorica con formazione sulla giustizia riparativa: principi, caratteristiche e metodi per l’applicazione in ambito scolastico, e da una parte laboratoriale sull’esperienza dell’ingiustizia, sulle conseguenze relazionali e sociali di violazione delle norme penali o disciplinari nella scuola.

Le attività laboratoriali sono state organizzate e seguite dall’avvocato Pasquale Lattari, responsabile dell’Area legale del Consultorio Familiare della Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno e dell’Ufficio “In Mediazione…” e di Giustizia riparativa e di mediazione penale di Latina, nonché referente del progetto, e dall’Avvocato Roberto Paolo De Vito.

Tutte le attività sono state strutturate attraverso laboratori esperienziali, simulate, giochi di ruolo, sociodrammi con la partecipazione attiva degli studenti.

Anche i contenuti teorici sono stati veicolati attraverso modalità ludiche e interattive. Sono stati forniti, inoltre, elementi di conoscenza e strumenti per consentire la simulazione di un processo minorile.

L’incontro sarà introdotto dall’esibizione del coro “Claudia Pascale” accompagnato dai professori di strumento musicale, e aperto dai saluti della dirigente scolastica Nunzia Malizia dell’I.C.l Monda-Volpi e del sindaco Valentino Mantini. Si concluderà, invece con la premiazione degli alunni che hanno partecipato al progetto e alla realizzazione del video.

COMUNICATO STAMPA