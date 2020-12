Cisterna di Latina, contributi per la fornitura libri di testo, via alle domande

E’ stato pubblicato l’avviso per l’erogazione di un contribuito per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo – sussidi didattici digitali agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado residenti nel comune di Cisterna di Latina per l’anno scolastico 2020/2021.

La Regione ha approvato le linee guida relative alla erogazione del contributo per gli alunni residenti nel Lazio, nell’ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti.

Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di libri di testo e sussidi digitali.

Nella categoria libri di testo rientrano: libri di testo sia cartacei che digitali, i dizionari e i libri di narrativa (anche in lingua straniera) consigliati dalle scuole;

Nella categoria sussidi didattici digitali rientrano: software (programmi e sistemi operativi a uso scolastico).

Possono accedere al contributo gli studenti residenti a Cisterna con indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità del nucleo familiare non superiore a € 15.493,71, e frequentanti nell’anno scolastico 2020/2021 istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari.

Inoltre possono richiedere il contributo anche gli alunni con residenza nella Regione Lazio e frequentanti scuole presso altre regioni.

La domanda, firmata da uno dei due genitori o dalla persona che esercita la podestà genitoriale o dal beneficiario, se maggiorenne, deve essere presentata per singolo beneficiario, utilizzando l’apposito modello, allegato al presente avviso, disponibile sul sito del Comune di Cisterna di Latina www.comune.cisterna.latina.it, a cui andrà allegata la documentazione richiesta nell’avviso.

La documentazione giustificativa delle spese sostenute per l’acquisto dei libri per l’anno scolastico 2020/2021 dovrà essere fattura elettronica o ricevuta fiscale: non saranno accettati scontrini fiscali.

Il modello di domanda è scaricabile dal sito internet o può essere ritirato presso l’ufficio Protocollo dell’Ente sito nel Palazzo Comunale in Via Zanella n. 2.

Le domande dovranno essere presentate non oltre il 15/01/2021, in formato PDF tramite PEC all’indirizzo welfare@postacert.comune.cisterna.latina.it o in forma cartacea all’ufficio Protocollo dell’Ente sito in via Zanella 2, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00; o anche martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 17:30.

Oltre tale data non saranno ammesse richieste né integrazioni documentali.

Il Comune provvederà ad effettuare controlli a campione sul reddito dichiarato nella misura del 5% delle domande presentate. I controlli, inoltre, saranno effettuati in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni.

Per informazioni: scuola@comune.cisterna.latina.it oppure tel. 0696834230 – 0696834234

Comunicato stampa