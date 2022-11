Cisterna di Latina, Consiglio: omaggio alle vittime del disastro di Ischia e bilancio

È iniziato con l’invito del sindaco ad un minuto di silenzio in onore alle vittime del disastro di Ischia, il Consiglio comunale svolto lunedi pomeriggio a Cisterna di Latina.

Subito dopo sempre il sindaco è intervenuto per fare chiarezza su alcune questioni avvenute nei giorni scorsi e precisamente la visita della Guardia di Finanza e degli esposti sul concorso da dirigente per il comando della Polizia Locale. Ha informato che il bando è stato ispezionato dalla Funzione Pubblica confermando la sua correttezza. Pertanto si è trattato di illazioni e probabili intenti intimidatori a non espletare il concorso o a condizionare i lavori della commissione. Quindi il sindaco ha annunciato l’intenzione di azioni legali «perché la cittadinanza di Cisterna, come pure tutta quella degli altri nostri comuni vicini e lontani, deve essere certa che colui che risulterà vincitore di questo e degli altri concorsi durante la gestione di questa Amministrazione, ne è pienamente meritevole».

Quindi ha informato della riunione conoscitiva con la Rifuture, la società del progetto per l’impianto di Biogas e Forsu da 82 mila tonnellate nella zona industriale di Cisterna. L’amministrazione chiede di ridurre la capacità dell’impianto e mira alla creazione di una comunità energetica per restituire alla comunità l’energia elettrica che verrebbe prodotta dall’impianto. Ha inoltre chiesto l’indizione di una conferenza dei capigruppo per affrontare la questione e i suoi sviluppi, valutando le proposte avanzate dalla società Rifuture.

Infine, è intervento nuovamente sulle 12 famiglie che risiedono nei locali tecnici in via Montellanico alle quali si sta offrendo un supporto, tramite i servizi sociali, la polizia locale e il settore urbanistico, per accompagnarli nel lasciare i locali tecnici entro l’anno. «Non vogliamo arrivare all’uso della forza, non vogliamo privare queste famiglie della dignità, ma non possiamo soprassedere rispetto a quanto ci chiede la Prefettura».

Dopo l’interrogazione scritta di Antenucci, in merito all’avviso di pagamento del canone unico di esposizione pubblicitaria anno 2021, servizio appaltato ad una società terza, e che risulterebbero tariffe applicate in maniera anomala con differenze notevoli tra commercianti dello stesso settore, si è passati alla discussione dei punti all’ordine del giorno.

Approvato il verbale della seduta precedente, è iniziato l’esame della prima di sei variazioni di bilancio. Ad illustrare i punti l’assessora al Bilancio Maria Innamorato.

La prima ha riguardato la variazione di bilancio di 13.660,00 euro per economie riscontrate in alcuni capitoli di spesa, tra cui gare d’appalto, contratti, spese di notifiche, referendum, contributi da sponsorizzazione per manutenzione del verde pubblico, reinvestiti in spese per presidi socio sanitari, attività connesse al PEF, eventi e manifestazioni.

La seconda variazione di bilancio ha riguardato il settore Welfare, meglio illustrata dall’assessore Carletti, per un importo di 122.415,66 euro in particolare un fondo nazionale della prefettura per minori stranieri non accompagnati, la performance per il personale dell’ufficio di piano, contributi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da trasferire agli affidatari del servizio di trasporto scolastico, ed il fondo regionale per il sostegno alla locazione annualità 2021.

Quarto punto all’ordine del giorno la variazione, per 4.773.820,50 euro, al Piano Triennale delle Opere pubbliche nel triennio 2022-2024 legato al finanziamento di opere collegato al Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana. In via subordinata l’amministrazione ha provveduto a modificare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e relativo elenco annuale 2022 nel seguente modo:

• Lavori di messa in sicurezza, mitigazione idraulica e riqualificazione tratto urbano Fosso Cisterna 2° stralcio Euro 1.500.000,00

• Lavori di messa in sicurezza e mitigazione idraulica tratto urbano Fosso Anime Sante Euro 618.820,50

• Lavori per favorire l’accessibilità e l’abbattimento barriere architettoniche “Cisterna più accessibile” Euro 500.000,00

• Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e messa in sicurezza rete viaria comunale Via Guardabassi 1° stralcio Euro 500.000,00

• Lavori di messa in sicurezza viabilità di collegamento Via Monti Lepini Via Vittime della Strada Euro 1.200.000,00

• Lavori di collegamento Palazzetto dello Sport Area ex Nalco Euro 52.400,21

La copertura finanziaria delle opere deriva da contributi di Amministrazioni centrali, locali e per 455.000,00 a titolo di coofinanziamento per ottenere maggior punteggio da accensione di mutui.

Del settore Welfare anche la variazione di bilancio per 450.592,50 euro dovuta al riconoscimento di un contributo del Ministero dell’Interno per l’accoglienza di nuclei familiari per favorire lo scambio interculturale tra le diverse popolazioni migranti presenti nel territorio attraverso iniziative di inclusione concreta, i cosiddetti progetti SAI.

È di 215,060,00, la variazione approvata per un contributo da PNRR relativo all’“Abilitazione al cloud per le PA locali” per la realizzazione della migrazione al Cloud dei 14 servizi erogati dall’Ente.

L’ultima variazione, per euro 1.051.181,45, ha riguardato l’adeguamento delle entrate, a nuove valutazioni di spesa, all’applicazione di quote di avanzo vincolato accantonato per la parte capitale, all’adeguamento delle entrate parte capitale vincolate e alla necessità di allocare in bilancio gli interventi al titolo 2 della spesa.

