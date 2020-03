Cisterna di Latina, Consiglio Comunale: seconda convocazione, per il giorno 6 marzo 2020 alle ore 10:00

Ai sensi della normativa vigente, comunico che il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria, è convocato in seconda convocazione, per il giorno 6 marzo 2020 alle ore 10:00, per esaminare i punti di cui al seguente Ordine del Giorno.

La seduta è pubblica ed avrà luogo presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo dei Servizi.

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale sedute precedenti;

2. Nomina Commissioni Consiliari;

3. Intersezione al km 50+000 tra la tangenziale Appia e la S.S. 7 Appia. Approvazione del progetto ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 387/2001;

4. Intersezione al km 54+600 tra la tangenziale Appia e la S.S. 7 Appia. Approvazione del progetto ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 387/2001;

5. Esercizio del diritto di prelazione alloggio sito in Cisterna di latina – Via F.D.L. – foglio 162 part. 1090 sub. 87 cat. A/2 ed il box auto contraddistinto al foglio 162 part. 1090 sub. 162 cat. C/6, di proprietà dei Sigg. C. A. ed E. N.;

6. Esercizio del diritto di prelazione alloggio sito in Cisterna di Latina – V. T. – foglio 162 part. 538 sub. 21 cat. A/2 ed il box auto contraddistinto al foglio 162 part. 538 sub. 9 cat. C/6 di proprietà delle Sig.re M. G., C. B., C. R. e C. C.;

7. Esercizio del diritto di prelazione alloggio sito in Cisterna di Latina – V. P. N. – foglio 162 part. 1075 sub. 27 cat. A/2 ed il box auto contraddistinto al foglio 162 part. 1075 sub. 43 cat. C/6, di proprietà del Sig. N. S.;

8. Esercizio del diritto di prelazione per gli immobili siti in Cisterna di Latina – V. P. N. (Rif. Catastale) distinti nel catasto fabbricati al foglio 162 part. 1075 sub. 19, abitazione con annessa cantina, e sub. 64, posto auto, di proprietà del Sig. N. M..

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Avv. Pier Luigi Di Cori