Cisterna di Latina, Consiglio Comunale in seconda convocazione domani alle ore 10

Ai sensi della normativa vigente, comunico che il Consiglio Comunale, in adunanza ordinaria, è convocato in seconda convocazione, per il giorno venerdì 27 novembre 2020 alle ore 10:00, per esaminare i punti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Ratifica della delibera di giunta comunale n. 252 del 30/09/2020 “Variazione urgente di bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, biblioteca comunale”;

2. Ratifica della delibera di giunta comunale n. 283 del 06.11.2020 “Richiesta variazione urgente al bilancio di previsione 2020/2022 per la biblioteca comunale”;

3. Ratifica delibera di giunta comunale n. 275 del 21/10/2020, variazione urgente al bilancio di previsione 2018/2020 – art. 175 D.Lgs. n. 267/00;

4. Ratifica delibera di giunta comunale n. 284 del 11/11/2020 avente ad oggetto “Variazione urgente di bilancio E.F. 2020-2021 per acquisto dispositivi e beni per emergenza sanitaria da Covid-19”;

5. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 280 in data 06/11/2020 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del DLgs. N. 267/2000;

6. Ratifica delibera di giunta comunale n. 282 del 06/11/2020 avente ad oggetto “Variazione urgente di bilancio E.F. 2020-2021 per attività inerenti il servizio welfare”;

7. Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – salvaguardia degli equilibri di bilancio e contestuale variazione di bilancio. Approvazione;

8. Debiti fuori bilancio dell’importo di euro 2.831,67 – Riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000 (senza variazioni di bilancio);

9. Debiti fuori bilancio dell’importo di euro 1.653,69, riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000 (senza variazione di bilancio);

10. Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 197 del T.U.E.L. lett. a): sentenze esecutive;

11. Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 197 del T.U.E.L. lett. a): sentenze esecutive;

12. Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del T.U.E.L. lett. “e”: fatture per servizio mobile dati isole ecologiche (122 sim), per il controllo del conferimento dei rifiuti. Operatore economico Wind Tre S.P.A.;

13. Debito fuori bilancio dell’importo di euro 3.203,92 – riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000 (senza variazione di bilancio);

14. Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell’art 194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L, derivante da sentenza della commissione tributaria provinciale di latina n. 80/5/2020 emessa in data 11/11/2019 e depositata in segreteria in data 27/01/2020;

15. Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L., derivante da sentenza della commissione tributaria provinciale di latina n. 81/5/2020 emessa in data 11/11/2019 e depositata in segreteria in data 27/01/2020;

16. Modifiche al regolamento per la disciplina e l’organizzazione del sistema dei controlli interni;

17. Approvazione nuovo regolamento comunale sull’organizzazione e funzionamento delle commissioni consiliari del comune di cisterna di latina.

La seduta è a porte chiuse ed avrà luogo presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo dei Servizi, Via Zanella n. 2 a Cisterna di Latina, garantendo la diretta streaming e facebook.

N.B.: Tutti i partecipanti sono tenuti a dotarsi di guanti e mascherina di protezione.

Il Presidente del Consiglio Comunale

F.to Avv. Pier Luigi Di Cori