Cisterna di Latina, Consiglio Comunale convocato per il 7 maggio

Ai sensi della normativa vigente, richiamato il proprio Decreto n. 1 del 29.04.2020, comunico che il Consiglio Comunale, in adunanza ordinaria, è convocato in prima convocazione per il giorno giovedì 7 maggio 2020 alle ore 9:00, ed in seconda convocazione, per il giorno venerdì 8 maggio 2020 alle ore 10:00, per esaminare i punti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario e D.U.P. 2020-2022 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011);

2. Nomina della 1^- 2^- 3^- 4^ e 6^ Commissione Consiliare Permanente;

3. Statuto Comunale. Approvazione.

La seduta è a porte chiuse ed avrà luogo presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo dei Servizi e in videoconferenza.

N.B.: Tutti i partecipanti sono tenuti a dotarsi di guanti e mascherina di protezione.

Cordiali saluti.

Il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Pier Luigi Di Cori