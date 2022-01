Cisterna di Latina – Consiglio Comunale convocato per il 28 gennaio 2022

Consiglio Comunale convocato per il 28 gennaio 2022 alle ore 10:00; in seconda convocazione il 29 Gennaio 2022 alle ore 10,30

Ai sensi della normativa vigente, ivi compreso il decreto del Presidente del Consiglio Comunale n° 60 del 28/12/2021 pubblicato dal 28/12/2021 al n° 2265, relativo alla partecipazione in remoto delle sedute collegiali al fine di prevenire potenziali contagi da COVID 19, comunico che l’o.d.g. del Consiglio Comunale in adunanza straordinaria, già convocato in remoto in prima convocazione per il giorno Venerdì 28 Gennaio 2022 alle ore 10,00 ed in seconda convocazione per il giorno Sabato 29 Gennaio alle ore 10,30, risulta così integrato e modificato. Per chiarezza si ripete l’o.d.g. integrato e corretto:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbali sedute precedenti;

2. Conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto;

3. Conferimento della cittadinanza onoraria della Città di Cisterna di Latina alla senatrice a vita Liliana Segre;

4. Approvazione del nuovo regolamento della biblioteca comunale ADRIANA MARSELLA ai sensi della L.R. 24/19;

5. Esercizio del diritto di prelazione per gli immobili siti in Cisterna di Latina …omissis… indirizzo degli immobili nel Catasto Fabbricati al …omissis…. dati catastali dell’immobile, di proprietà della …omissis… dati del richiedente;

6. Presa d’atto e approvazione Regolamento “Progetto supporto all’abitare dalla Stazione alla casa di Eugenio” – Cisterna di Latina – Progetto sperimentale a tutela della salute mentale;

7. Adozione del rapporto Ambientale con i relativi allegati alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa agli “Strumenti urbanistici attuativi per l’assetto degli ambiti di completamento funzionale, ricucitura e riqualificazione urbanistica, in corrispondenza dei nuclei spontanei”.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ing. Quirino Mancini

COMUNICATO STAMPA