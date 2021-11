Cisterna di Latina – Consiglio Comunale convocato per il 27 novembre 2021

Ai sensi della normativa vigente, comunico che il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria, è convocato in prima convocazione per il giorno 27 novembre 2021 alle ore 10:00, ed in seconda convocazione per il giorno 29 novembre 2021 alle ore 10:00, per esaminare i punti di cui al seguente Ordine del Giorno.

La seduta è pubblica ed avrà luogo presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo dei Servizi.

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbali seduta precedente.

2. Presa d’atto dei Capigruppo Consiliari.

3. Presa d’atto dei componenti Commissioni Consiliari.

4. Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 (Art. 175, comma 2, D.Lgs. N. 267/2000).

5. Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Approvazione.

N.B.: I partecipanti sono tenuti al rispetto del protocollo sanitario dell’Ente e delle vigenti disposizioni in materia di Covid-19.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Ing. Quirino Mancini

COMUNICATO STAMPA