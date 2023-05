Cisterna di Latina – Consiglio Comunale convocato per il 18 maggio

Ai sensi della normativa vigente, comunico che il Consiglio Comunale, in adunanza ordinaria, è convocato c/o il Palazzo Comunale, in aula consiliare al piano primo, in prima convocazione per il giorno Giovedì 18/05/2023 alle ore 16:30 ed in seconda convocazione per il giorno Venerdì 19/05/2023 alle ore 17:30, per esaminare i punti di cui al seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbali sedute precedenti;

2. Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2022 ai sensi dell’art. 227, d.Lgs. n° 267/2000;

3. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.23 dell’Azienda Speciale Cisterna Ambiente;

4. Approvazione del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

5. Approvazione dell’aggiornamento del Piano Economico e Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani periodo 2022-2025;

6. Approvazione tariffe TARI 2023 e relative scadenze;

7. Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n° 71 in data 27/04/2023 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;

8. Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n° 97 in data 28/03/2023 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;

9. Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 2, del D.Lgs. n° 267/2000) Settore 1 Amministrativo – Settore 2 Economico Finanziario – Settore 3 LLPP Urbanistica – Segreteria Generale;

10. Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 Comma 1 lett. a) Decreto di liquidazione R.G. 453/2020 emesso in data 19/09/2022 dalla Corte di Giustizia di I° grado di Latina e sentenza n° 41/01/2022 emessa in data 12.11.2021 dalla CTP di Latina;

11. Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 Comma 1 lett. a) derivante da sentenza n. 61/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Latina Sezione II civile;

12. Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ex art. 13 del D.Lgs. n° 152/2006, relativa agli “Strumenti urbanistici attuativi per l’assetto degli ambiti di completamento funzionale, ricucitura e riqualificazione urbanistica, in corrispondenza dei nuclei spontanei (Attuazione D.G.R. n° 593/2011)”. Parere motivato di VAS. Presa d’atto della Determinazione della Direzione Politiche abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica n° G03869 del 22.03.2023;

13. Regolamento per l’esecuzione ed il ripristino degli scavi stradali per la posa di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti destinati alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo di Cisterna di Latina. Approvazione.

Il Presidente del Consiglio Comunale Ing. Quirino Mancini

Comunicato stampa