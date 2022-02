Cisterna di Latina – Consiglio Comunale convocato per il 10 febbraio 2022

Ai sensi della normativa vigente, ivi compreso il decreto del Presidente del Consiglio Comunale n° 60 del 28/12/2021 pubblicato dal 28/12/2021 al n° 2265, relativo alla partecipazione in remoto delle sedute collegiali al fine di prevenire potenziali contagi da COVID 19, comunico che il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria, è convocato in remoto sulla piattaforma Zoom Meeting per il giorno Giovedì 10 Febbraio 2022 alle ore 10,00 per esaminare i punti di cui al seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Commemorazione della Giorno del Ricordo e conferimento della Cittadinanza Onoraria in memoria a Norma Cossetto, giovane vittima delle foibe.

Il Presidente del Consiglio Quirino Mancini

COMUNICATO STAMPA