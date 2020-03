Cisterna di Latina, consegneadomicilio: un elenco per informare i cittadini sul servizio, un aiuto alle attività

Limitare gli spostamenti da casa usufruendo di un servizio attivo ma probabilmente non noto.

Il Comune di Cisterna di Latina sta raccogliendo le adesioni delle attività autorizzate dalle vigenti disposizioni ad effettuare vendita diretta con consegna a domicilio riunendole in un elenco messo a disposizione tramite il sito internet istituzionale.

Le consegne a domicilio dovranno riguardare i prodotti di cui alla licenza di commercio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie oltre alle prescrizioni dettate in tema di emergenza Coronavirus: mantenere un metro di distanza, privilegiare i pagamenti on line e con la prescrizione specifica di evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.

L’intento è quello di offrire un servizio ai cittadini, che così potranno rimanere a casa evitando il contagio e lunghe file di attesa, e nello stesso tempo dare un’opportunità di lavoro agli esercizi commerciali del territorio.

L’elenco è aperto a ristoranti, pizzerie, bar, fast food, gelaterie, pasticcerie, negozi alimentari (frutta e verdura, macellerie), gastronomie, forni, supermercati, farmacie, parafarmacie, ortopedici.

Il titolare dovrà indicare il nome dell’attività, la sua categoria e il recapito telefonico (eventualmente la mail) attraverso cui ricevere l’ordinazione e inviare il tutto all’indirizzo email: consegneadomicilio@comune.cisterna.latina.it

Quotidianamente l’elenco verrà aggiornato e pubblicato sull’indirizzo web

www.comune.cisterna.latina.it/coronavirus/consegneadomicilio.pdf

