Cisterna di Latina – Consegnati i lavori per il ripristino e adeguamento dello stadio comunale

Si è tenuta questa mattina la consegna dei lavori dello Stadio comunale Domenico Bartolani alla ditta incaricata dell’esecuzione.

Si tratta di un importante intervento di ripristino e adeguamento in vista della richiesta e ottenimento dell’agibilità per gli incontri sportivi e non aperti al pubblico.

Nel sopralluogo di quest’oggi per l’ufficializzazione della consegna del cantiere erano presenti il vicesindaco e assessore allo Sport Vittorio Sambucci, il direttore dei lavori nonché presidente dell’Ordine degli Ingegnere di Latina ing. Andrea Pol, il responsabile del procedimento arch. Paolo Valeri, il rappresentante della ditta ISEI Srl di Roma aggiudicatrice dell’incarico.

I lavori, il cui costo complessivo si aggira intorno ai 289mila euro finanziati con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, inizieranno lunedì prossimo e consistono in una serie di interventi propedeutici all’acquisizione dell’agibilità che successivamente verrà richiesta alla commissione di vigilanza comunale di pubblico spettacolo.

L’intervento più consistente riguarda il rifacimento di buona parte dell’impianto elettrico, sia per la forza motrice che l’illuminazione. Poi la sostituzione del sistema idraulico e dei sanitari vandalizzati in tutti i bagni, quindi il ripristino degli spogliatoi e uffici con il rifacimento degli stucchi, della tinteggiatura, la sostituzione degli infissi dotati di sistema di sicurezza, infine alcuni interventi di adeguamento della tribuna.

“I tifosi di Cisterna riavranno finalmente il loro stadio e il calcio cisternese tornerà nella sua casa in maniera completa – affermano il Sindaco Carturan e l’assessore Sambucci -. Abbiamo sollecitato la ditta a concludere i lavori il prima possibile affinché si possa avviare l’iter per la richiesta e concessione dell’agibilità dell’impianto e tornare già dopo poche giornate della prossima stagione sportiva a tifare in casa i colori delle nostre squadre di calcio”.

