Cisterna di Latina – Conferenza dei Sindaci sul nuovo atto aziendale della Asl, forte apprezzamento del Sindaco Mantini

Il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini ha espresso forte apprezzamento sul nuovo atto aziendale della Asl su cui si è espressa oggi la Conferenza dei Sindaci sulla sanità, presieduta dal Sindaco del Comune capoluogo Matilde Celentano.«Il nuovo atto di autonomia aziendale della Asl è molto positivo perché prende le mosse dalla qualificazione e dalla presa in carico dei soggetti più fragili, elementi fondanti della nostra realtà territoriale che è priva di presidi ospedalieri – ha detto il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini –, con un’attenzione strategica al ruolo del Distretto sociosanitario. Il Comune di Cisterna quindi esprime adesione all’atto aziendale e ribadisce la necessità dell’adozione di un Piano della medicina territoriale così come abbiamo già avuto modo di esplicitare al Presidente della Regione Lazio Rocca, piano che deve tenere conto di tre punti fondamentali. Il primo è il processo di integrazione sociosanitaria per l’offerta della rete dei servizi, a partire dalla Casa di comunità; il secondo è la questione dell’emergenza/urgenza nei territori dove insistono i Punti di Assistenza Territoriale (PAT); il terzo punto – ha concluso il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini – riguarda il problema dell’assunzione di personale sociosanitario necessario al funzionamento delle Case di comunità, che rappresentano appunto i bisogni di una comunità per quanto riguarda le prestazioni e la presa in carico dei pazienti».

