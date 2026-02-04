Cisterna di Latina – Come ogni anno, donati nuovi volumi alla Biblioteca Scolastica dedicata a Giulia Brignone

Questa mattina la Biblioteca scolastica “Giulia Brignone” della Scuola Secondaria di I grado “Sibilla Aleramo” dell’Istituto Comprensivo “Leone Caetani” di Cisterna di Latina si è ulteriormente arricchita grazie alla annuale donazione di libri da parte della famiglia Brignone, che da diciassette anni rinnova con generosità questo significativo gesto a favore della comunità scolastica.

La cerimonia si è svolta alla presenza del dirigente scolastico Nicolino Ingenito, dell’ex dirigente dell’Istituto e istitutrice della biblioteca Patrizia Pochesci, del sindaco Valentino Mantini, del presidente della Commissione del Premio letterario “Una poesia per Giulia” Umberto Pichi e dei familiari di Giulia Brignone: il papà Marcello, la mamma Geltrude e la sorella Simona.

La famiglia Brignone ha contribuito negli anni alla creazione di una biblioteca accogliente e sempre più fornita provvedendo agli arredi, scaffalature, decorazione delle pareti e al continuo incremento del patrimonio librario sulla scorta delle indicazioni fornite dalle docenti referenti della Biblioteca intitolata a Giulia.

A conclusione dell’incontro è stato proiettato un breve video ricordo di Giulia, con varie sue composizioni poetiche raccolte nel volume “Sfoghi creativi”, e del concorso letterario internazionale “Una poesia per Giulia 2024”, promosso dall’Accademia Giulia Brignone, a conferma di un impegno culturale che continua a vivere e a crescere nel tempo.

