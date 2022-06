Cisterna di Latina – Cinque consigli anticaldo per gli anziani

Con l’estate è arrivato anche il caldo afoso e l’umidità.

Per aiutare tutti, ma soprattutto gli anziani, ad affrontarli meglio è stata realizzata una semplice guida, sia nel formato che nella lettura, contenente cinque piccoli-grandi consigli.

Consigli pratici per come limitare il disagio, quali abitudini mantenere e modificare, come comportarsi in caso di emergenza. Si va dal mangiare e bere alla somministrazione di farmaci, dalle accortezze da usare dentro e fuori casa, a informazioni e numeri utili.

«Con questa guida – spiegano il sindaco Valentino Mantini e il delegato alla Salute Francesco Maggiacomo – si suggeriscono ai cittadini alcuni comportamenti e azioni che partono da una corretta alimentazione, dalla giusta assunzione di liquidi per evitare il rischio della disidratazione, passando per le condotte da tenere dentro e fuori casa, fino alle modalità di assunzione dei farmaci, ai pericoli di passaggi improvvisi dal caldo al freddo o, in caso di malessere, a chi chiedere aiuto.

L’augurio è quello di dare un utile contributo a tutti per trascorrere serenamente la bella stagione e, soprattutto, prevenire disagi e spiacevoli problemi di salute, talvolta anche gravi».

La guida, realizzata dai Servizi Sociali e dal Servizio Comunicazione Istituzionale, è in distribuzione nei centri anziani, nelle farmacie, nelle sedi comunali e disponibile online sul sito web e sulla pagina Facebook del Comune di Cisterna di Latina.

COMUNICATO STAMPA