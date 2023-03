Cisterna di Latina, cimitero: da domani apertura estiva fino al 28 ottobre con orario continuato dalle 7.30 alle 18:00, tranne il martedì

Con ordinanza n.59 del 24.03.2023, il sindaco Valentino Mantini, tenuto conto dell’entrata in vigore dell’ora legale e pertanto del prolungarsi delle ore di luce solare, ha disposto la nuova regolamentazione delle aperture e chiusure del cimitero.

Quindi, a partire da domani, domenica 26 marzo e fino a sabato 28 ottobre 2023, il cimitero sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 7:30 alle 18:00 con orario continuato, ad eccezione del martedì.

Infatti, tutti i martedì mattina, ad eccezione delle festività, dalle ore 7:30 alle ore:13:30, rimarrà chiuso per consentire le operazioni di estumulazione, esumazione e/o traslazione senza la presenza di pubblico.

Qualora non siano previste tali operazioni o le stesse si concludano prima, il cimitero potrà essere aperto alle visite pubbliche. Nelle festività, a tutela e sicurezza di tutti i visitatori, vietata la circolazione veicolare all’interno del cimitero salvo disabilità certificata.

Comunicato stampa