Cisterna di Latina, chiusura a mezzanotte e mezza di pub, bar e ristoranti

Pub, bar, ristoranti, gelaterie e tutte le altre attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno chiudere entro mezzanotte e mezza.

La decisione è stata maturata collegialmente da tutti i sindaci della provincia di Latina riuniti ieri sera dal Prefetto per discutere sulle misure di contenimento del contagio da adottare per il fine settimana.

“La scelta unitaria – si legge nella lettera condivisa dai rappresentanti delle amministrazioni comunali – scaturisce dalla necessità di adottare misure precauzionali seguendo un principio di gradualità che tenga conto della necessità di garantire il controllo per la sicurezza, rispetto al rischio di contagio Covid-19, e nello stesso tempo di venire incontro alle necessità degli operatori commerciali, confidando nel senso di responsabilità dei cittadini”.

Come concordato con gli altri comuni, dunque, questa mattina il Sindaco Mauro Carturan ha firmato l’ordinanza che limita le aperture fino al prossimo 2 giugno.

COMUNICATO STAMPA

Correlati