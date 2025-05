Cisterna di Latina – Chiesa del cimitero: al via il cantiere per il restauro

Partiranno ufficialmente lunedì 5 maggio i lavori per il recupero e il restauro della chiesa del cimitero comunale di Cisterna così come previsto dal progetto approvato anche dalla Soprintendenza trattandosi di un bene sottoposto a tutela monumentale.

Il progetto prevede una serie di interventi finalizzati al recupero del patrimonio esistente e al restauro della struttura ecclesiastica, il tutto senza alterare la configurazione generale della chiesa. Saranno dunque messi in campo lavori per la manutenzione straordinaria, il consolidamento, il risanamento conservativo e restauro dell’apparato decorativo esterno ed interno. Il decorso del tempo ha infatti provocato nelle pareti esterne un degrado generalizzato, dovuto al dilavamento ed alle infiltrazioni di acque piovane negli intonaci. Questi hanno determinato, in ampie parti, facciate ammalorate, unite a situazioni puntuali di distacchi. La stessa tipologia di degrado è riscontrabile anche sulle pareti interne, dove le infiltrazioni di acque piovane, a seguito della perdita di continuità ed aderenza dello strato impermeabile, hanno causato i danni maggiori.

Sono stati previsti interventi di ripristino delle facciate, interne ed esterne, ed una serie sistematica di opere di natura manutentiva e migliorativa che permettano il restauro conservativo dell’esistente e la messa in sicurezza degli elementi con risultato duraturo nel tempo.

La redazione del progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento di restauro e il progetto esecutivo dell’opera sono stati affidati alla Società Work in Progress Engineering mentre la direzione dei lavori di restauro sarà eseguita dall’architetto Antonio Tudini, dell’ufficio tecnico comunale. L’importo generale dell’intervento ammonta a 320mila euro mentre, a seguito della gara d’appalto, i lavori sono stati aggiudicati per complessivi 246.552 euro. Nel corso degli studi preliminari propedeutici al progetto di fattibilità tecnico economica sono stati rilevati i colori originari delle pareti interne ed esterne della chiesa che saranno riproposti con l’intervento di restauro per recuperare l’immagine dei luoghi.