Cisterna di Latina, Casa della Salute: audizioni della ASL sui servizi

Partirà questa sera, alle ore 21, il ciclo di videoconferenze della ASL con gli stakeholders locali per progettare una Casa della Salute su misura per Cisterna.

L’Azienda Sanitaria di Latina, in accordo con la Regione Lazio, ha previsto l’istituzione di una Casa della Salute da ubicarsi a Cisterna di Latina per la realizzazione della quale l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione un’apposita area.

Affinché la struttura possa essere funzionale alle esigenze e aspettative del territorio, la ASL dà incarico al Direttore del distretto in cui ricade l’erigenda Casa della Salute, nel caso di Cisterna il dott. Belardino Rossi, di rilevare il fabbisogno “sulla base delle peculiarità dei singoli territori” attraverso un calendario di incontri con i portatori di interesse locali che, vista l’attuale emergenza Covid, si terranno in videoconferenza.

Il ciclo di consultazioni prenderà il via quest’oggi incontrando, in videoconferenza alle ore 21, i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, successivamente i dirigenti ed operatori del Distretto Sanitario LT1 (19 novembre alle ore 13.00), le associazioni di volontariato e più in generale gli enti del terzo settore compresi i sindacati (25 novembre alle ore 21), quindi l’Ufficio di Piano del Distretto socio-sanitario LT/01.

Su espressa richiesta del Sindaco Carturan, il confronto con l’Amministrazione Comunale e le forze politiche avverrà nella massima assise cittadina attraverso la convocazione di un apposito Consiglio comunale e in collegamento diretto con il direttore del Distretto sanitario.

Concluderà il ciclo di videoconferenze l’incontro con il Comitato dei Sindaci del Distretto sociosanitario LT/01.

Coloro che sono interessati a partecipare al confronto possono inviare l’adesione alla email progettalacasadellasalute.distretto1@ausl.latina.it compilando il relativo modulo di partecipazione ( https://www.ausl.latina.it/attachments/article/3746/All.3%20Modulo%20adesione%20a%20videoconferenza.pdf ) con allegato un proprio documento di riconoscimento.

COMUNICATO STAMPA – foto web