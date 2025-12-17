Cisterna di Latina – Caregiver familiari, arrivano i percorsi dedicati negli uffici del Comune

Il Comune di Cisterna attiverà percorsi di facilitazione per l’accesso ai diversi servizi dell’ente a favore dei Caregiver familiari riconosciuti formalmente. La scelta è sancita da una delibera approvata questa mattina dalla Giunta con la quale si riconosce il “valore sociale e economico dell’attività di cura non professionale del Caregiver familiare” vale a dire la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile, del convivente di fatto o di un familiare che a causa di malattia, infermità o disabilità non è autosufficiente e non può prendersi cura di sé. In definitiva che sia una persona bisognosa di assistenza globale e continua di lunga durata. Nel provvedimento si sottolinea come l’adozione di percorsi dedicati di facilitazione risponde non soltanto all’obbligo di adeguamento al quadro normativo ma rappresenta un obiettivo strategico nel quadro di un rafforzamento dell’inclusività, della prossimità e dell’efficienza dell’azione amministrativa con il riconoscimento del valore dell’attività di cura, fondamentale per la tenuta e la sostenibilità del sistema di welfare locale.

Nel dettaglio la delibera individua alcune misure di facilitazione per i Caregiver quali l’accesso prioritario agli sportelli; il supporto nel disbrigo delle pratiche amministrative; la semplificazione documentale; un punto di contatto dedicato in ciascun settore dell’ente; il coordinamento con i Servizi sociali; standard definiti nelle risposte alle istanze e nell’assistenza per l’intera durata della pratica oltre alla riduzione dei tempi procedimentali.

Viene quindi disposta l’attivazione, da parte dei dirigenti di tutti i settori comunali, di percorsi facilitati a beneficio di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di Caregiver familiare.

«Questo significa costruire una città garante dei diritti di tutti – commenta l’assessore ai Servizi sociali Stefania Krilic – riconoscendo che alcuni cittadini e cittadine hanno diritto a opportunità specifiche perché la loro vita sia un po’ più leggera e abbiano la consapevolezza di essere considerati per il grande lavoro di cura che svolgono. È un piccolo passo ma ce ne saranno altri in questa direzione».

«L’amministrazione con questo atto – sottolinea il sindaco Valentino Mantini – intende riconoscere e tutelare una figura, quella del Cargiver familiare, che ha un ruolo fondamentale nell’assistenza a coloro che hanno forti disabilità e necessitano di cure continue. Individuare modalità che facilitino il loro ruolo è doveroso per l’ente che ha tra le sue finalità anche quella di occuparsi dei più deboli e bisognosi».