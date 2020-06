Cisterna di Latina, borse di studio: proroga fino al 19 giugno

Prorogato il termine di presentazione delle domande per accedere al Fondo unico borse di studio D.lgs. n.63/2017 – anno scolastico 2019/20.

La Regione Lazio ha comunicato ai Comuni la riapertura del bando emesso lo scorso aprile e il cui nuovo termine è ora fissato al 19 giugno 2020.

Confermate tutte le indicazioni operative già comunicate nel precedente avviso come pure gli stessi requisiti necessari per beneficiare dell’iniziativa.

In particolare possono accedere al Fondo unico borse di studio gli studenti residenti in uno dei comuni del Lazio frequentati nell’anno scolastico 2019/20 una scuola secondaria di secondo grado statale o

paritaria (tutte le scuole superiori dal 1° al 5° anno statali o paritarie con esclusione delle scuole

private non paritarie che non fanno parte del sistema nazionale di istruzione), o frequentanti i primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP.

Dovranno appartenere a nuclei familiari con un livello ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a euro 15.748,78 desunto dall’ultima attestazione ISEE in corso di validità. Per ultima attestazione ISEE in corso di validità s’intende sia la nuova attestazione ISEE 2020 sia l’attestazione ISEE 2019 scaduta il 31/12/2019 (ma che era in corso di validità all’inizio dell’anno scolastico 2019/20).

Il bando (tuttora vigente quello emesso lo scorso 21 aprile) e il modulo per la presentazione della domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Cisterna di Latina nella sezione “Bandi di concorso”.

COMUNICATO STAMPA