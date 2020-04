Cisterna di Latina – Borse di studio per studenti di scuola superiore, domande entro il 25 maggio

E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Cisterna di Latina, nella sezione “Bandi di Concorso”, l’avviso per

l’assegnazione di borse di studio a favore degli studenti frequentanti gli istituti di istruzione secondaria di II grado statali e paritari o i percorsi triennali di IeFP, residente nel comune di Cisterna di Latina.

Il bando regionale si riferisce all’anno scolastico 2019/2020 in corso e ne possono beneficiare nuclei familiari aventi un indicatore ISEE, in corso di validità, non superiore ad Euro 15.748,78.

Le richieste per l’ottenimento dei benefici dovranno soddisfare tutte le caratteristiche richieste nell’avviso pubblicato ed essere presentate al Comune di Cisterna entro il 25 maggio 2020.

La domanda dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet www.comune.cisterna.latina.it nella sezione “Bandi di concorso” oppure ritirato – tutti i giorni escluso il sabato – presso la portineria del Palazzo Comunale in via Zanella n.2.

Una volta compilato in tutte le sue parti può essere consegnato, unitamente agli allegati richiesti, presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente o trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: mail@postacert.comune.cisterna.latina.it

comunicato stampa