Cisterna di Latina – Boom di domande al “Fantastic Summer Camp 2022”

Sono iniziate le attività del “Fantastic Summer Camp 2022”, il campus estivo che si terrà fino al prossimo 9 settembre presso il plesso scolastico Marcucci e Cambellotti in via Vittime del Terrorismo, nel quartiere San Valentino, organizzato dal Comune di Cisterna in collaborazione con l’associazione di promozione sociale FantasticArt Aps.

«Le richieste di partecipazione – spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Carlo Carletti – sono state oltre le aspettative, più di 200, ben oltre i posti a disposizione. Tuttavia, trattandosi di un centro estivo comunale gratuito, si è ritenuto opportuno dare la possibilità a tutte le famiglie che hanno presentato domanda, nei termini e con i requisiti richiesti, di accedere al servizio per turnazione settimanale».

Lunedì scorso hanno iniziato gli iscritti risultati primi in graduatoria secondo i criteri adottati in conformità al progetto presentato, vale a dire i soggetti fragili noti ai Servizi sociali, le famiglie monogenitoriali, la presenza di disabilità nel nucleo familiare, il valore ISEE, ed altro. Entro una decina di giorni saranno contattate tutte le famiglie collocate in una delle posizioni successive della graduatoria, per comunicare i periodi a loro dedicati.

324.6951170 , dalle ore 9.00 alle ore 12.00, oppure via email: Per ulteriori informazioni è possibile contattare tramite whatsapp allo, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, oppure via email: fantasticartsummercampcisterna@gmail.com , specificando il nome, cognome, età del bambino, chiedendo di essere ricontattati telefonicamente o richiedendo appuntamento in presenza.

COMUNICATO STAMPA