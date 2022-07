Cisterna di Latina – Bilancio e opere pubbliche: approvati tutti i punti. Riduzione TARI per le fasce deboli

La presenza, ritenuta strumentale, di bambini con striscione ha costretto ad una sospensione

È stato un consiglio caratterizzato dalle assenze sia nell’opposizione che nella maggioranza, in parte a causa del Covid, con il rischio di far venire meno il numero legale, dal bilancio, e dall’incursione dei giovani giocatori di una squadra di calcio che ha costretto alla sospensione di un quarto d’ora del dibattito.

La riunione si è aperta con la partecipazione al lutto che ha colpito la consigliera Pesce, e da una serie di comunicazioni del sindaco alla cittadinanza iniziando con le scuse per l’indecoroso spettacolo dato nell’assise precedente, e poi su alcuni temi che attualmente l’amministrazione sta affrontando.

«Non siamo l’amministrazione delle tasse – ha esordito a proposito dell’aumento della TARI – ma dobbiamo rimettere a posto i conti delle casse comunali e rispettare le norme. L’incremento è dovuto a più fattori, come il periodo di Covid durante il quale, su indicazioni della Regione Lazio, i rifiuti dei contagiati non dovevano essere differenziati comportando un incremento dell’indifferenziato e conseguentemente dei costi di smaltimento in discarica. Ma l’incremento è stato dovuto soprattutto alla nuova metodologia di calcolo dell’ARERA, a cui dobbiamo attenerci, che ha calcolato nella tariffa anche l’evasione tributaria: oltre 1milione 490mila di euro nel solo anno 2021».

Ha poi motivato il voto contrario del Comune di Cisterna agli aumenti tariffari di Acqualatina in quanto non è stato tenuto conto della consistente riduzione del costo dell’energia dal 2014 al 2018, l’attesa decisione della Cassazione alla Class Action, il debito di Acqualatina ai Consorzi di Bonifica che si sono rivalsi sulle bollette dei cittadini, infine il calcolo della morosità denunciata da Acqualatina non distingue l’utenza pubblica da quella privata.

A proposito degli eventi estivi, riferendosi agli attacchi dell’opposizione al Cisterna Film Festival, ha stigmatizzato come per colpire l’amministrazione si leda l’operato di volontari che operano per la promozione culturale. Il Comune, infatti, non ha dato contributi all’iniziativa ma solo “girato” un finanziamento regionale ottenuto dagli organizzatori attraverso un bando pubblico.

Sulla rassegna Cisterna Estate ha ricordato che l’amministrazione comunale per la prima volta la sta organizzando senza l’intermediazione della Pro Loco, almeno fino a quando non saranno chiarite le incongruenze tra gli incarichi affidati e la rendicontazione degli stessi, compresa la mancata voltura delle utenze del Centro Polivalente San Valentino gestito dalla Pro Loco dal 2019 ma a tutt’oggi ancora a carico del Comune. Pertanto vanno compresi alcuni ritardi e difficoltà organizzativi iniziali, ma ha invitato a tracciare un bilancio a fine estate, non dopo solo 4 serate.

Quando il consigliere Caianiello ha affrontato la questione del bando per la gestione del Bartolani, aggiudicato al Latina Calcio in partenariato con la Cisterna Academy quale miglior offerta, i referenti del Macir Cisterna hanno fatto entrare in aula i bambini con la divisa della squadra esponendo uno striscione non autorizzato. Critiche si sono sollevate circa l’uso strumentale dei bambini costringendo il presidente del Consiglio Mancini a sospendere la seduta per 15 minuti.

Alla ripresa il Sindaco ha informato di aver ricevuto tutte le associazioni sportive cisternesi e che è disponibile ad incontrare anche tutti i genitori dei bambini frequentanti le scuole di calcio per dare le opportune informazioni e cercare soluzioni ad eventuali problematiche ma che le regole e il decoro vanno rispettati non solo in aula consiliare ma anche nei luoghi di educazione come quelli sportivi.

Gli interventi dei consiglieri di opposizione Felicetti, Sambucci e Leoni hanno riguardato i beni condivisi con riferimento all’adozione della manutenzione dell’aiuola di fronte al comune, e di autorizzazioni in merito al patrocinio di eventi culturali, lo stato in cui versa “la buca” ovvero il piano integrato ex consorzio agrario – cinema Luiselli, l’efficientamento energetico dei due palazzi comunali.

L’assessore Santilli ha colto l’occasione per informare che il piano integrato sull’ex cinema Luiselli, proprio nella mattinata, aveva ottenuto l’ultimo parere favorevole. Trascorsi 120 giorni di silenzio-assenso, anche meno qualora la giunta regionale intervenisse con una propria deliberazione, il Comune potrà stipulare la convenzione e la polizza fidejussoria con la proprietà privata per l’inizio del lavori.

Con l’approvazione del verbale della seduta precedente, si è dato il via all’esame dei punti all’ordine del giorno quasi tutti riguardanti il Bilancio ed esposti dall’assessore Innamorato.

Sinteticamente hanno riguardato una variazione al bilancio di previsione finanziario di euro 15.138,30 per il risarcimento danno e spese legali nella causa con l’Anffas; di euro 65.772,02 per lavori di manutenzione straordinaria sulla viabilità di collegamento palazzetto dello sport e interventi di efficientamento con l’installazione di 2 torri faro in area mercato e l’illuminazione nell’area stazione; euro 77.500,00

per la promozione di attività di conoscenza e socializzazione e valorizzazione delle feste e delle manifestazioni tradizionali cisternesi, e la spesa per fitto dei locali della farmacia comunale.

Inoltre la variazione al bilancio di previsione finanziario per euro 1.933.523,76 per la realizzazione di opere pubbliche come la riqualificazione energetica degli edifici in via Mascagni finanziati con contributo Pnrr (€ 981.903,33); manutenzione straordinaria edifici sociali finanziata con avanzi di mutui Cassa depositi e prestiti (€ 130.000,00), manutenzione straordinaria ed efficientamento Palazzo dei Servizi finanziato con avanzo vincolato per ristoro centrale nucleare (€ 571.620,43), variazione in diminuzione per riconoscimento inferiore di contributo statale inizialmente previsto nel bilancio per euro 260.000,00 ma riconosciuto 130.000,00 relativo all’efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione di via Roma, Aprilia ed Appia nord; variazione in aumento per contributi riconosciuti dal ministero finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali dei marciapiedi e dell’arredo quota per il 2023 euro 65.000,00.

E poi variazione al bilancio per euro 47.015,00 in base all’applicazione del Ccnl comparto dirigenti enti locali in favore dei dirigenti quale retribuzione annuale di risultato; una variazione di euro 3.636,47 per la restituzione di somme destinate alla fornitura di libri di testo di lettura che non sono state utilizzate e necessaria per la riattivazione della piattaforma al momento è disattivata.

Infine l’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2022 che tiene conto del periodo pandemico e del decreto “sostegni ter” finalizzato al fondo per garantire la continuità dei servizi erogati e un contributo straordinario in favore dei comuni.

Tutte le variazioni sono state approvate come pure quelle al Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024, propedeutico alla richiesta di finanziamenti.

Importanti anche gli ultimi punti, illustrati dall’assessore Carletti, riguardanti il settore sociale come la proroga dei termini di scadenza della convenzione per la gestione associata dei servizi socio assistenziali distrettuali, e l’approvazione del regolamento unico distrettuale per l’assistenza delle persone in condizioni di disabilità, non autosufficienza e disabilità gravissima ovvero in favore di caregivers familiari.

Ha concluso la seduta la votazione delle agevolazioni TARI anno 2022 per le utenze domestiche che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 versino in condizioni di difficoltà sociale ed economica: il cittadino può presentare l’istanza di agevolazione fino al 31 ottobre 2022 allegando l’ISEE. L’ammontare dell’agevolazione stabilita dal Comune è pari a 467.150 euro, ed è consentita fino ad esaurimento del finanziamento stanziato. (fino a 8.265 euro di ISEE è previsto lo sgravio del 40% della TARI; da 8.265,01 a 15.000 euro di ISEE lo sgravio della TARI sarà del 15%). Comunicato stampa