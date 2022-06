Cisterna di Latina – Bando per l’assegnazione di borse di studio a.s. 2021-2022

Per l’anno scolastico 2021/2022, è prevista l’assegnazione di Borse di Studio a favore degli studenti frequentanti gli istituti di istruzione secondaria di II grado statali e paritari (dal I° al 5° anno) o i percorsi triennali di IeFP (quarti anni esclusi), residenti nel Comune di Cisterna di Latina, il cui nucleo familiare abbia un indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non superiore ad Euro 15.748,78.

Le richieste per l’ottenimento del beneficio dovranno pervenire entro il 30 giugno 2022 e la domanda dovrà essere compilata utilizzando il modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Cisterna di Latina o da ritirare (tutti i giorni, escluso il sabato) presso l’Ufficio Protocollo del Comune e consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo stesso oppure trasmessa con posta certificata all’indirizzo: welfare@postacert.comune.cisterna.latina.it

Alla domanda dovrà essere allegata l’attestazione I.S.E.E. rilasciata da un C.A.F. /Centro di Assistenza Fiscale), redatto nell’anno 2022 con scadenza 31 dicembre 2022, determinato secondo la normativa vigente, non superiore ad Euro 15.748,78; la copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza; la copia del codice fiscale (tessera sanitaria) dello studente.

Si raccomanda di prestare grande attenzione alla correttezza dei dati inseriti nel modulo, in quanto il minimo errore di trascrizione impedisce il riconoscimento e l’accettazione del nominativo del beneficiario della borsa di studio.

La Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro provvederà ad adottare un’unica graduatoria regionale in ordine crescente di ISEE, riconoscendo la precedenza allo studente più giovane d’età in caso di parità di ISEE. L’importo della singola borsa di studio ammonta a 200,00 euro rideterminabile in rapporto al numero totale dei richiedenti e alle risorse finanziarie disponibili nel limite massimo di 500,00 euro come previsto dalle disposizioni ministeriali.

Ogni informazione potrà essere richiesta ai numeri 0696834230- 0696834234 o tramite mail all’indirizzo scuola@comune.cisterna.latina.it

Comunicato stampa0