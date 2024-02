Cisterna di Latina, Azione di Calenda entra in Consiglio comunale

Tra i punti il nuovo collegio dei revisori dei conti, il revisore unico della Cisterna Ambiente.Un minuto di silenzio per la scomparsa dell’ex sindaco Amedeo Leone.

Si è tenuta martedi pomeriggio a Cisterna la prima riunione del nuovo anno del Consiglio comunale. L’assise è stata aperta con un minuto di raccoglimento per la recente scomparsa dell’ex sindaco Amedeo Leone.

Nelle comunicazione iniziali, il sindaco ha comunicato di aver nominato l’ingegner Paolo Maria De Felice nuovo direttore generale della Cisterna Ambiente, e la dottoressa Fernanda Mariniello revisione legale unico dei conti della Cisterna Ambiente. Le due nuove nomine si aggiungono a quelle dei membri del consiglio di amministrazione dell’azienda speciale: il presidente dottor Sandro Di Mario, la vice presidente avvocato Pamela Rossi, l’ingegner Sergio Bartoli.

«Continueremo a lavorare per adeguare il servizio della Cisterna Ambiente alle nostre aspettative e per conformarci al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, strumento di programmazione per le politiche integrate di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti» ha detto Mantini. Quindi ha fatto il punto sui tanti progetti PNRR molti già partiti, alcuni conclusi «come l’efficientamento energetico degli impianti della scuola media Volpi e il Ponte del Moscarello», altri prossimo a esserlo. Si tratta per lo più di opere pubbliche ma anche di servizi digitali che presto saranno disponibili sul sito internet del Comune ai quali si accederà con l’identità digitale. Inoltre, riferendosi ai lavori in corso nel centro storico, ha invitato la comunità a pazientare e collaborare per avere poi una città più bella e fruibile. Infine ha annunciato l’arrivo del parere favorevole della Sovrintendenza per la riqualificazione di Piazza XIX Marzo».

Quindi il presidente del Consiglio comunale, Quirino Mancini ha letto la dichiarazione pervenuta dal consigliere Francesco Maggiacomo, assente per motivi di salute, in cui quest’ultimo formalizza il suo passaggio dalla civica Sempre Cisterna ad Azione, il partito guidato da Carlo Calenda: «Azione rappresenta le istanze di quanti come me appartengono all’area politica di liberal democrazia fondata sul dialogo e la tolleranza la difesa della costituzione e della sacra ed intoccabile unità nazionale. In consiglio comunale Azione svolgerà un ruolo di primo piano all’interno della maggioranza per rafforzare il sostegno al Sindaco Mantini e contribuire alla piena realizzazione del suo programma elettorale».

Dopo l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, i due componenti del Consiglio Comunale dei Giovani, Diego Forcinelli e Alisia Cavaliere, hanno relazionato sull’attività svolta nel 2023 ed esposto la programmazione 2024 già deliberata nella seduta di Consiglio Comunale dei Giovani del dicembre scorso.

L’assessora al Bilancio Innamorato ha esposto i punti sulle variazioni di bilancio circa l’applicazione dell’avanzo vincolato del 2022 relativamente alla restituzione di contributi alla Regione Lazio per 710,97 euro, e l’istituzione di un capito per 10.120,00 euro a seguito del finanziamento regionale per l’inclusione sociale dei richiedenti asilo e rifugiati vulnerabili. La seconda variazione riguarda un secondo finanziamento regionale di 19.800,00 euro per un intervento di potenziamento del servizio bibliotecario cittadino. Inoltre un trasferimento di € 25.000 tra capitoli di bilancio per attività e iniziative culturali tra cui il Carnevale Cisternese 2024.

A tal proposito la consigliera Antenucci ha chiesto il costo previsto per i festeggiamenti di Carnevale che, come affermato dalla consigliera delegata al turismo, eventi e spettacoli, Contarino, ammonta a meno di 11mila euro.

Approvato anche il punto riguardante il compenso annuo del revisore legale unico della Cisterna Ambiente, stabilito in 16mila euro, con un risparmio complessivo di oltre il 40% rispetto all’ammontare dell’organo collegiale.

In considerazione dell’imminente scadenza dell’incarico triennale del Collegio dei revisori dei conti del Comune, si è proceduto a richiedere alla Prefettura l’estrazione dei nominativi per il rinnovo da cui sono risultati nominati la dottoressa Maria Franca Lanni e il dottor Massimo Magnante. Mentre per la nomina del presidente si è proceduto a votazione tra i candidati che hanno risposto all’avviso pubblico, risultando eletto il dottor Gianluca Caldarelli.

Ha concluso la riunione l’approvazione del regolamento per il Patto educativo di comunità. Il regolamento è stato concertato con i dirigenti scolastici e sottoposto ad una commissione, e sarà lo strumento per guidare le attività tese a creare i presupposti per la realizzazione di programmi e interventi integrati, finalizzati a contrastare e prevenire i fenomeni della povertà educativa, della dispersione scolastica e del disagio formativo, e volte a restituire centralità culturale, civile e amministrativa, alla questione educativa intesa come responsabilità dell’intera comunità.

COMUNICATO STAMPA