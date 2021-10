Cisterna di Latina – Avviso pubblico trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree all’interno del P.E.E.P. San Valentino

Si rende noto che con Deliberazione del Sub Commissario adottata con i poteri di Consiglio Comunale n.38 del 12/08/2021, il Comune di Cisterna di Latina ha approvato disposizioni e regolamento relativi alla cessione in proprietà delle aree P.E.E.P. già concesse in diritto di superficie ai sensi dell’art. 31, commi 45 – 50, della legge n. 448/1998 come modificata ed integrata dalla legge n. 106/2011 e dalla legge n.14/2012.

La citata normativa stabilisce che i Comuni possono cedere in proprietà le aree ricomprese all’interno dei P.E.E.P. che sono state assegnate in diritto di superficie.

Il Comune di Cisterna di Latina, in conformità con le leggi e le disposizioni vigenti, propone ai soggetti titolati di trasformare in “proprietà” le aree all’interno del P.E.E.P. San Valentino, assegnate precedentemente in diritto di superficie dietro il pagamento del corrispettivo dovuto per la per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà. Tale proposta è per il cittadino un’opportunità e non un obbligo, con la possibilità di scegliere secondo la propria convenienza.

Beneficiari della trasformazione

Possono ottenere la cessione in proprietà i soggetti singoli, ivi compresi gli assegnatari di cooperative edificatrici e di imprese, le persone giuridiche, nonché gli enti che siano proprietari di alloggi e di unità immobiliari a diversa destinazione realizzati in aree ricomprese nel P.E.E.P San Valentino già precedentemente concesse in diritto di superficie.

Sono esclusi dalla possibilità della trasformazione del titolo di godimento delle aree:

a) I titolari di immobili realizzati su aree già concesse in diritto di proprietà ai sensi dell’art. 16 della legge n. 167/62 in quanto già divenuti proprietari della stessa;

b) I possessori di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinati all’assistenza abitativa ad eccezione di quelli già alienati dagli enti gestori ai sensi delle leggi vigenti.

Presentazione della domanda per aderire alla proposta (non vincolante)

I soggetti titolati ed interessati possono presentare la domanda in carta semplice indirizzata al Comune di Cisterna di Latina – Settore 4 Lavori Pubblici – Servizio Manutenzioni Ufficio Patrimonio nelle seguenti modalità:

1. a mezzo PEC all’indirizzo mail@postacert.comune.cisterna.latina.it

2. a mezzo del servizio postale all’indirizzo: Comune di Cisterna di Latina – Via Zanella, 2 – 04012 Cisterna di Latina (LT)

3. consegnata a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di Cisterna di Latina in Via Zanella, 2

La domanda, al fine della sua istruttoria, dovrà essere obbligatoriamente corredata dalla seguente documentazione:

a) atto di acquisto o di assegnazione dell’alloggio;

b) tabella millesimale della proprietà comprensivo del relativo verbale condominiale di approvazione della stessa;

c) copia planimetria catastale dell’alloggio;

d) documento di identità valido del richiedente;

e) attestazione del versamento di Euro 150,00 (centocinquanta/00) per diritti di segreteria e istruttoria, a mezzo bollettino di C/C postale sul conto n. 13108048 (oppure tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: codice IBAN IT 79 Z 05104 39491 CC0100000010) intestato a Comune di Cisterna di Latina – Servizio Manutenzioni – Ufficio Patrimonio, indicando quale causale: “Diritti di istruttoria/segreteria per trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà”.

Procedura di approvazione e stipula della nuova convenzione

Dopo avere acquisito la domanda l’Ufficio Patrimonio provvederà ad istruire la pratica e a comunicare al richiedente l’importo da versare per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà con le relative modalità di pagamento.

A seguito del ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, il richiedente dovrà inviare all’Ufficio Patrimonio la formale accettazione allegando alla stessa la ricevuta di versamento di una rata di acconto pari al 25% del totale del corrispettivo dovuto al Comune per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.

Il modello per l’accettazione sarà allegato alla comunicazione che definirà l’importo da pagare.

Dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra, il richiedente dovrà dare riscontro alla stessa entro il termine di 30 giorni. La mancata risposta entro tale termine sarà considerata come rinuncia formale e pertanto il procedimento sarà considerato concluso.

Nella nota di riscontro il richiedente dovrà comunicare il nominativo di un notaio di fiducia per la stipula della compravendita che dovrà avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della nota di accettazione del corrispettivo per la riconversione.

La nuova convenzione sarà stipulata secondo specifico schema tipo che sarà fornito al momento della presentazione dell’accettazione formale del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà. Il giorno ed il luogo di stipula dovranno essere concordati direttamente con l’Ufficio competente.

Entro la data di sottoscrizione della nuova convenzione il richiedente dovrà versare la rata di saldo, pari al restante 75%, del corrispettivo dovuto al Comune per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà così come previsto dal relativo Regolamento.

Spese

Sono a carico del richiedente le spese notarili, catastali, ipotecarie, l’imposta di registro, di bollo e di voltura, se ed in quanto dovute, e tutte quelle inerenti e conseguenti la cessione del diritto di proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie.

Richiesta informazioni

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere al Comune di Cisterna di Latina – Settore 4 Lavori Pubblici – Servizio Manutenzioni Ufficio Patrimonio ubicato al piano terzo del Palazzo dei Servizi in via Zanella 2 a Cisterna di Latina che sarà aperto al pubblico nei seguenti orari: mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Responsabile del procedimento: Geom. Giuseppe Piva

Telefono: 06/96834288

