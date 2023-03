Cisterna di Latina – Avviso per ricerca alloggi per progetto SAI (Sistema Accoglienza Integrazione)

Il Comune di Cisterna ricerca appartamenti situati nel territorio di competenza per l’accoglienza dei richiedenti asilo nell’ambito del progetto SAI (Sistema Accoglienza Integrazione).

A tal fine ha emesso l’avviso per la ricerca di manifestazione di interesse da parte di soggetti privati

cittadini e/o operatori economici, per la cessione in locazione di idonei appartamenti, abitazioni ad uso residenziale da destinare al progetto SAI per accoglienza emergenza-Ucraina.

Gli appartamenti idonei verranno selezionati in base alla vicinanza al centro del paese, alla presenza nelle vicinanze dell’appartamento di mezzi di trasporto, alla vicinanza con altri appartamenti già adibiti all’accoglienza per richiedenti asilo, alle condizioni di fatto dell’appartamento.

Tutte le spese per canone affitto e utenze saranno a carico dell’Ente Gestore del Progetto, la Cooperativa Sociale Quadrifoglio.

All’interno degli immobili verrà garantita l’accoglienza dei migranti e lo svolgimento dei servizi di accoglienza materiale, mediazione linguistica-culturale, orientamento per l’accesso ai servizi del territorio, formazione e riqualificazione professionale, orientamento per l’accompagnamento all’inserimento lavorativo nonché ogni altro servizio rivolto richiedenti asilo e/o titolari di protezione previsto dalle disposizioni in materia.

Per partecipare alla selezione il concorrente dovrà visionare il bando (in visione sul sito www.comune.cisterna.latina.it sezione “Avvisi”) e fornire tutte le informazioni e documentazioni richieste, facendo pervenire istanza di partecipazione entro le ore 24:00 del giorno 31 marzo 2023 esclusivamente tramite PEC, al seguente indirizzo PEC: welfare@postacert.comune.cisterna.latina.it

COMUNICATO STAMPA