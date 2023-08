Cisterna di Latina – Avviso per l’erogazione di contributo per la fornitura dei libri di testo, sussidi didattici digitali o notebook

Avviso per l’erogazione di contributo per la fornitura dei libri di testo, sussidi didattici digitali o notebook per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado di Cisterna a.s. 2023/2024. Domande entro il 25/09/2023 ore 13.00.

La Regione Lazio ha approvato le linee guida per i Comuni del Lazio, relative alla erogazione del contributo per la fornitura gratuita, totale o parziale dei libri di testo, e per sussidi didattici digitali o notebook, per l’anno scolastico 2023/2024 a favore degli alunni residenti nel Lazio, nell’ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti, ai sensi dell’art. 27 della Legge 23.12.1998, n. 448.

Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di libri di testo, sussidi digitali (software ad uso scolastico, stampante, ecc.) o notebook o tablet.

Possono accedere al contributo gli studenti residenti a Cisterna di Latina, con ISEE non superiore a € 15.493,71, con frequenza, nell’anno scolastico 2023/2024, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari.

La domanda deve essere presentata utilizzando il modello allegato all’avviso unitamente alla documentazione richiesta.

È necessaria la documentazione giustificativa delle spese sostenute per l’acquisto dei libri per l’anno scolastico 2023/2024 (fattura elettronica) mentre non sono ammesse spese documentate mediante scontrini fiscali.

Il modello di domanda è scaricabile dal sito internet o può essere ritirato presso l’ufficio Protocollo dell’Ente sito nel palazzo Comunale in Via Zanella n. 2.

Le domande per la fornitura gratuita, totale o parziale dei libri di testo e sussidi didattici digitali, corredate della necessaria documentazione, dovranno essere presentate, entro e non oltre il 25/09/2023 alle ore 13.00, in formato PDF tramite pec all’indirizzo welfare@postacert.comune.cisterna.latina.it o in forma cartacea all’ufficio Protocollo dell’Ente sito in via Zanella 2, nei giorni:

• lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00;

• martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00.

E’ possibile presentare la domanda anche se non ancora in possesso della fattura elettronica che dovrà essere consegnata a mano all’ufficio protocollo o tramite pec all’indirizzo di cui sopra entro e non oltre il 30.11.2023, pena l’esclusione.

Entro il termine del 2 ottobre 2023 sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Cisterna di Latina l’elenco degli eventuali non ammessi a causa della mancanza della documentazione richiesta (esclusa fattura elettronica) ai fini della regolarizzazione dell’istanza.

La mancata integrazione, entro 7 giorni dalla data di pubblicazione, nella modalità indicata nell’elenco di cui sopra comporterà la perdita del diritto del beneficio richiesto.

COMUNICATO STAMPA