Cisterna di Latina – Avviso di censimento dei passi carrabili

In questi giorni personale incaricato dal Comune di Cisterna di Latina, munito di tesserini di riconoscimento, sta operando un censimento dei passi carrabili ubicati nel territorio comunale.

Il Codice della Strada nel suo art. 22 prevede che tutti gli accessi e tutti i passi carrabili devono essere sempre autorizzati.

Per passo carrabile si intende l’accesso dalla pubblica via ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento e circolazione dei veicoli. Quelli già esistenti in precedenza autorizzati ma non ancora regolarizzati debbono esserlo in quanto l’art. 22 del Codice della Strada così dispone:

1. senza la preventiva autorizzazione dell’Ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi.

2. gli accessi, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.

3. i passi carrabili devono essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione dell’Ente proprietario

L’Ente ha suddiviso il territorio in 11 quadranti su cui verrà eseguita l’attività censuaria, sul sito internet istituzionale sono disponibili le mappe e la calendarizzazione dei sopralluoghi.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di aggiornamento e miglioramento delle banche dati tributarie, svolto dall’Ufficio tributi negli ultimi anni. È importante sottolineare che il censimento precedente risale ad almeno un decennio fa.

Tale azione, come si diceva, si realizza attingendo direttamente le informazioni sul territorio ma anche da altre amministrazioni pubbliche al fine di attuare una significativa perequazione tributaria all’interno, però, in un rapporto diretto con i contribuenti con attività di “front office”, fornendo consulenza e quanto necessario per adempiere agli obblighi tributari.

Per informazioni sul tributo è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi – CUP (Canone Unico patrimoniale) prenotando un appuntamento.

Al fine di evitare file è opportuno prendere direttamente un appuntamento telefonando al n. 06/96834225.