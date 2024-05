Cisterna di Latina – Avviso di censimento degli impianti pubblicitari

Nei prossimi giorni, personale incaricato dal Comune di Cisterna di Latina e munito di tesserini di riconoscimento, provvederà ad operare un censimento dei mezzi pubblicitari e la diffusione dei messaggi pubblicitari nel territorio comunale.

Il territorio è stato diviso in 11 quadranti (la mappa e il calendario dei sopralluoghi sono in visione sul sito internet comunale) sui quali verrà svolta l’attività censuaria.

L’iniziativa si colloca all’interno di una più ampia attività, svolta in questi anni dall’Ufficio Tributi, di cura e aggiornamento delle banche dati tributarie, attingendo direttamente le informazioni sul territorio ma anche da altre amministrazioni pubbliche al fine di attuare una significativa perequazione tributaria all’interno nonché, in un rapporto diretto con i contribuenti, attraverso attività di “front office”, fornendo consulenza e quanto necessario per adempiere agli obblighi tributari.

Con l’occasione si ricorda che chiunque intenda intraprendere iniziative pubblicitarie, installare o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all’interno dei locali, purché visibile dall’esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell’imposta di bollo al Comune, così da ottenerne l’autorizzazione (della durata di tre anni, dopodiché scade e deve essere rinnovata).

Per quanto concerne l’istruttoria per l’autorizzazione ed il rinnovo delle pratiche connesse alle esposizioni pubblicitarie è utile consultare l’ufficio SUEAP.

Per informazioni sul tributo è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi – CUP (Canone Unico patrimoniale) nei giorni di Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30.

Al fine di evitare file è opportuno prendere direttamente un appuntamento telefonando al n. 06/96834225.

COMUNICATO STAMPA