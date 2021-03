Cisterna di Latina, avviso accesso pubblico in Comune 23 e 24 marzo

Ricevimento pubblico solo da accessi secondari e previo appuntamento gia’ fissato, il 23 e 24 marzo in occasione delle prove per il concorso

In occasione dello svolgimento delle prove scritte per il concorso per cinque posti di Istruttore amministrativo cat.C1 a tempo indeterminato e pieno, nei giorni di martedì 23 e mercoledì 24 marzo prossimi sono state disposte modifiche nelle modalità di ricevimento del pubblico presso gli uffici e servizi comunali.

Potranno accedere esclusivamente coloro che hanno già fissato un appuntamento (si ricorda che, in considerazione dell’istituzione della “zona rossa”, le richieste possono essere inoltrate unicamente tramite email).

L’accesso agli uffici comunali dovrà avvenire attraverso l’ingresso del Servizio Tributi per gli uffici tributi, scuola, tecnici e finanziari; mentre per quelli Demografici (ufficio anagrafe, stato civile, elettorale) attraverso l’ingresso dell’Ufficio Protocollo.

Saranno chiusi, altresì, la Biblioteca comunale e l’U.M.A. – Ufficio Agricoltura.

A partire da giovedì 25, le modalità di accesso e la funzionalità di tutti gli uffici e servizi comunali riprenderanno regolarmente, sempre nel rispetto delle disposizioni in tema Covid.

COMUNICATO STAMPA