Cisterna di Latina – Attestato di merito ad Emanuele Antonetti: giovane promessa del pugilato cisternese

Ieri, presso il Palazzo Comunale, il Sindaco Valentino Mantini e l’Assessora allo Sport Gaetana Capasso hanno consegnato un attestato di merito al giovane atleta cisternese Emanuele Antonetti, 16 anni, protagonista di una straordinaria stagione sportiva nel mondo del pugilato.

Reduce dalla brillante vittoria nel Torneo Internazionale di Pugilato Under 17 – categoria Junior 80 kg, svoltosi a Eger (Ungheria), Emanuele ha conquistato medaglia d’oro, coppa e titolo assoluto, portando in alto il nome di Cisterna a livello internazionale.

Il giovane pugile ha già dimostrato il suo valore sul ring con importanti successi sportivi: vincitore del Torneo Regionale il 30 marzo, ha poi trionfato al Round Robin Nazionale di Chianciano Terme (15-17 aprile), guadagnandosi la convocazione ufficiale nella Nazionale Italiana di Pugilato Under 17.

Nel corso della cerimonia, il Sindaco ha voluto riconoscere anche il prezioso lavoro della società sportiva Audax Cisterna, rappresentata dal maestro Michel Casoria e dal tecnico Alessandro D’Antimi, con la consegna di un crest per l’impegno profuso nella formazione sportiva, educativa e sociale dei giovani del territorio. Mantini ha sottolineato l’importante funzione svolta dalla società nella trasmissione di valori fondamentali come la disciplina, il rispetto, la dedizione e la ricerca dell’eccellenza.

“Emanuele è l’esempio concreto di come passione, sacrificio e determinazione possano portare lontano. Questo riconoscimento puramente simbolico vuole essere non solo una celebrazione dei traguardi raggiunti, ma anche uno stimolo per tutti i giovani cisternesi a credere nei propri sogni attraverso lo sport e i suoi valori”, ha dichiarato il Sindaco Mantini.