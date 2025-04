Cisterna di Latina, approvato il rendiconto di bilancio 2024

Debito ridotto in tre anni da 11.600 milioni a 4.320 milioni di euro.

Più controllo ed efficienza con l’esternalizzazione della riscossione dei tributi e un minuto di silenzio per Papa Francesco

Consiglio comunale tecnico, quello che si è svolto ieri pomeriggio a Cisterna di Latina, che ha affrontato pochi ma importanti punti. Il più importante era certamente il Rendiconto della gestione per l’esercizio 2024. Ma ad aprire la seduta è stato un minuto di silenzio che il Presidente del Consiglio Mancini ha invitato ad osservare in omaggio a Papa Francesco.

Il Sindaco, nelle sue consuete comunicazioni iniziali, ha ricordato le cerimonie svolte per l’80° della Liberazione tra cui la stele commemorativa al sergente Sylvester Antolak, come pure ha invitato a proseguire sulla strada dei valori professati incessantemente da Papa Francesco. Inoltre ha espresso soddisfazione per il riconoscimento ricevuto da Legambiente Lazio tra i 10 comuni premiati per essersi distinti nelle politiche sulle energie rinnovabili, infine ha informato dell’individuazione del dott. Antonio Russo quale nuovo segretario generale.

Il Consigliere Caianiello, riferendosi ai recenti articoli di stampa, ha riferito che ad oggi non ha ricevuto nessun atto formale relativamente alla sua partecipazione a partite di gioco su siti illegali. Ha aggiunto che la ludopatia è un tema delicato forse non adeguatamente affrontato ed ha quindi auspicato ulteriori iniziative per contenere il fenomeno mettendosi a disposizione in prima persona per dare un proprio contributo.

Felicetti ha posto l’attenzione sull’erba alta in molte zone della città. L’assessore Del Prete ha risposto che vari interventi di sfalcio sono stati fatti nelle scuole e parchi ma che ci vuole tempo per giungere dovunque ce ne sia bisogno. Mantini ha aggiunto che nei prossimi giorni verrà pubblicato sul sito web del comune il calendario con la programmazione dei prossimi interventi, va inoltre tenuto conto anche dei cambiamenti climatici e che è possibile solo un diserbo meccanico e non più uno chimico, pertanto la ricrescita del verde sarà più folta e rapida.

Sambucci ha chiesto più interventi sulla manutenzione delle strade. L’assessore Santilli ha ricordato gli interventi già effettuati, come via Provinciale per Latina all’ingresso sud del centro urbano ed altri, e che nei prossimi giorni ne inizieranno di nuovi – compatibilmente con le disponibilità economiche del bilancio – tra cui l’Appia nord nel tratto Collina dei Pini fino al centro urbano.

Di Cori ha posto l’accento sulla gestione dei rifiuti e sulla tariffa puntuale. Hanno risposto gli assessori Del Prete, Capuzzo e Innamorato affermando che questa amministrazione ha ereditato una raccolta differenziata al 31% e che ora invece si attesta al 69,5%, sono stati coinvolti e sensibilizzati cittadini, commercianti e imprenditori, ed è stato approvato il regolamento sulla tariffa puntuale (TARIP) che potrebbe entrare in vigore nel 2026 con l’aumento della percentuale della raccolta differenziata e comportando per ciascuno il pagamento del proprio rifiuto prodotto.

Approvato il verbale della seduta precedente, si è discusso del punto di maggior interesse della seduta: il rendiconto della gestione per l’esercizio 2024, strumento che consente di monitorare l’andamento economico e finanziario dell’ente e l’efficacia delle politiche attuate per il suo governo.

Il rendiconto si chiude con un disavanzo di 4.320.670 milioni di euro dunque ridotto, a parità di servizi erogati, di oltre 7 milioni rispetto agli 11.600.00 milioni quando è entrata in carica l’attuale amministrazione. Questo risultato è stato possibile attraverso un’attenta azione di verifica dei residui, una maggiore capacità di riscossione e un aumento della liquidità che ha evitato il ricorso all’anticipazione di Tesoreria con conseguenti interessi passivi.

«Oggi con orgoglio – ha detto Innamorato – siamo un Comune che sta risanando i propri conti, azione prima per essere trasparenti nell’erogazione dei servizi».

Approvato il bilancio, il confronto in aula si è concentrato sulla proposta di esternalizzare in concessione la gestione della riscossione delle imposte come il Canone Unico Patrimoniale, occupazione suolo pubblico, mercati, passi carrabili, pubblicità ed affissioni, ad una ditta specializzata iscritta all’albo ministeriale. Tra i vantaggi previsti ci sarebbero una maggiore efficienza grazie a personale specializzato e attrezzature adeguate, un maggiore controllo sull’evasione fiscale garantendo equità tra i cittadini, costi operativi ridotti.

Approvato anche questo punto, ha concluso la variazione al bilancio di previsione per le sopraggiunte spese a seguito dell’indizione e successivo svolgimento delle consultazioni referendarie dell’8 e 9 giugno prossimi.