Cisterna di Latina, approvato il bilancio di previsione 2023-2025

Un minuto di silenzio per le vittime del terremoto in Turchia, le congratulazioni al neo consigliere regionale Sambucci. Confermate le aliquote Irpef e Imu per il 2023.

La seduta di Consiglio comunale, svolta giovedi pomeriggio a Cisterna, è iniziata con un minuto di silenzio per le vittime del terremoto in Turchia.

Il sindaco ha poi fatto le congratulazioni e augurato buon lavoro al consigliere regionale Sambucci e agli altri eletti pontini Salvatore La Penna, Enrico Tiero, Elena Palazzo, Angelo Tripodi e Cosmo Mitrano.

Il consigliere Di Cori è intervenuto sull’aumento delle indennità per sindaco e amministratori, aumento previsto per legge, e se effettivamente, come annunciato, una parte fosse stata devoluta per una causa sociale.

L’assessora Innamorato ha dichiarato che l’aumento delle indennità è prevista per legge e la decurtazione operata nell’anno 2022 è stata destinata a un progetto a favore dei minori del centro La Tartaruga.

La consigliera Antenucci ha lamentato presunte irregolarità nell’avviso per la ricerca di sponsor per la manifestazione del Carnevale Cisternese.

Sulle richieste di Felicetti, circa il dormitorio, e di Cece sulle strutture sanitarie a Cisterna, il sindaco ha chiarito come la denominazione “Casa della Salute” è stata modificata in “Casa della Comunità” e che, visti i fondi del PNRR attribuiti al nostro Comune richiedenti la realizzazione e attivazione delle attività entro il 2025 per ospitare il servizio di prossimità con tutte le attività assistenziali e sociosanitarie, sono stati individuati i locali ATER nel quartiere San Valentino che saranno opportunamente ristrutturati.

Per il dormitorio comunale, invece, si è deciso, un intervento di ospitalità limitata nel tempo visto l’arrivo della bella stagione.

Si è poi passati all’esame dei punti all’ordine del giorno, quasi tutti collegati al bilancio di previsione e illustrati dall’assessora al bilancio Innamorato.

Si è iniziato con l’approvazione del verbale della seduta precedente e della proroga tecnica e dello schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dall’1.09.2023 al 31.12.2027.

Approvata la modifica al regolamenti delle Entrate, che innalza da 6 a 20 mila il limite massimo per richiedere una dilazione senza garanzia fideiussoria, come pure il regolamento per la riscossione coattiva con la rinuncia al 2% aggiuntivo sull’interesse legale, che hanno trovato il voto favorevole del consigliere di minoranza Gino Cece.

È stato quindi votato il regolamento dei contributi gravanti su provvedimenti e procedure amministrative in materia di edilizia – Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione, regolamento adeguato ad un incremento obbligatorio Istat, ma minore rispetto al previsto in base ai recenti dati demografici, come ha spiegato l’assessore all’urbanistica e lavori pubblici Santilli.

Confermate per il 2023 le aliquote Irpef e IMU vigenti.

Per quanto riguarda il Programma triennale delle Opere Pubbliche, sono previsti interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e nuove realizzazione per un investimento pari a euro 19.140.655,66 per il 2023, 7.973.356,91 per il 2024, 1.448.070,89 per il 2025. I settori di intervento riguardano strade, servizi socio-scolastiche, risorse idriche, sport, spettacolo e tempo libero, produzione di energia, abitativo, beni culturali, smaltimento dei rifiuti, infrastrutture sociali.

L’assessore Capuzzo ha illustrato il punto sull’efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica mirato a contenere il notevole incremento degli importi in bolletta attingendo anche alle somme di ristoro nucleare. Il punto ha ricevuto 19 voti favorevoli: con la maggioranza hanno votato i consiglieri di minoranza Merolla, Sambucci e Antenucci; 1 astenuta, la consigliera Felicetti.

Approvato il programma degli incarichi esterni relativi alla consulenza contabile e fiscale del servizio farmacia comunale, agronomo, perito agrario ingegnere ambientale per il servizio Sueap, e professionisti per la redazione di elaborati grafici nel settore urbanistica.

Circa la determinazione del prezzo di cessione delle aree, il Comune è esonerato da quelle destinate ad attività produttive in quanto provvede il Consorzio ASI, mentre per i rimanenti due lotti di edilizia popolare il prezzo è stabilito, in base all’adeguamento ISTAT, in euro 41,40 al mq per le aree estensive ed euro 53,19 per le intensive.

Infine il bilancio di previsione finanziario 2023-2025, caratterizzato dal PNRR, che per il 2023 prevede 3.844.702,00 di interventi che riguardano lavori di efficientamento della pubblica illuminazione, di digitalizzazione servizi pubblici comuni, di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica (via Mascagni), di Piano per Asili Nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura, l’asilo nido Collina dei Pini, l’asilo nido Plinio il Vecchio, di interventi per percorsi di autonomia per persone con disabilità, l’adeguamento contrattuale dei dipendenti pubblici, la previsione di spesa per i consumi energetici, più che raddoppiati, l’adozione della perizia che prevede la riduzione della valutazione delle aree edificabili, ed altro.

Il bilancio è stato approvato con 15 voti favorevoli. Hanno votato contro i consiglieri Merolla, Sambucci, Antenucci e Felicetti.

Erano assenti Di Cori, Cece, Carturan, Agostini, Squicquaro e Leoni.

Comunicato stampa