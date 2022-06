Cisterna di Latina – Aperte le iscrizioni per l’ammissione all’Asilo Nido comunale – anno educativo 2022/2023

Dal 13 giugno, a partire dalle ore 14:00, fino al 24 giugno 2022 ore 14:00, sono aperte le iscrizioni per l’ammissione all’Asilo Nido del Comune di Cisterna di Latina per l’anno educativo 2022/2023.

Possono presentare domanda di iscrizione i genitori dei bambini che al I settembre 2022 abbiano compiuto tre mesi e che entro il 31 dicembre 2022 non abbiano compiuto i tre anni di età, residenti nel comune di Cisterna di Latina.

Sono riservati massimo n. 2 posti ai bambini con disabilità grave certificata ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge n. 104/1992.

Le famiglie dei bambini che hanno frequentato il nido nei precedenti anni educativi, in caso intendano confermare la frequenza, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al nido, dovranno presentare una nuova domanda di iscrizione.

Qualora espletate tutte le pratiche di ammissione vi sia disponibilità di posti, si potrà procedere all’ammissione dei bambini non residenti nel Comune di Cisterna di Latina che abbiano almeno uno dei genitori che vi presta attività lavorativa e successivamente gli altri richiedenti.

I bambini devono essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente in materia. L’Asilo è aperto dal lunedì al venerdì per 42 settimane l’anno, con sospensione dell’attività nel periodo natalizio, pasquale ed estivo.

La famiglia può richiedere all’atto dell’iscrizione l’orario 7,40 – 14,10 oppure 7,40 – 17,20.

Il genitore o chi esercita la potestà genitoriale potrà presentare domanda compilando il modulo online comodamente dal proprio dispositivo (pc, smartphone, tablet,..) accedendo alla piattaforma dedicata, raggiungibile dal sito internet istituzionale del Comune di Cisterna www.comune.cisterna.latina.it attraverso l’apposito banner.

Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda.

Nella domanda vanno dichiarati i dati anagrafici, la residenza, la fascia oraria di frequenza scelta, la situazione familiare, e di aver assolto agli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente in materia.

Nella domanda va inoltre dichiarato l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per “prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni“, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159 e s.m.i.

In caso di situazioni con bisogni educativi speciali, dovrà essere obbligatoriamente allegata alla domanda idonea certificazione emessa dalla Struttura pubblica competente.

Un’apposita commissione provvederà a formare le graduatorie. I posti disponibili sono n. 32, di cui massimo n. 7 per i piccoli (3 – 12 mesi).

In caso il numero degli ammessi superasse quello dei posti disponibili, gli eccedenti in numero verranno collocati in lista di attesa in ordine di graduatoria, e riammessi in caso di eventuali scorrimenti dovuti a rinunce o decadenze.

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro il 22/07/2022, mentre quelle definitive entro il 12/08/2022, entrambe sul sito internet istituzionale del Comune e presso l’Asilo Nido comunale.

Entro il termine perentorio del I settembre 2022, le famiglie dei bambini risultati ammessi dovranno confermare formalmente l’iscrizione presso l’Asilo Nido, diversamente sarà considerata come rinuncia.

Tutte le informazioni utili per usufruire del servizio sono disponibili nell’avviso pubblicato sul sito internet www.comune.cisterna.latina.it

