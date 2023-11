Cisterna di Latina, al via i corsi per adulti per la licenza media

Istituita la prima Aula Agorà della provincia. Iscrizioni aperte

Sono iniziati ieri a Cisterna i percorsi formativi per adulti per il conseguimento del diploma di I ciclo (licenza media) tenuti dal CPIA 9 Latina presso la sede di Palazzo Caetani.

L’Amministrazione comunale, nell’intento di rispondere al bisogno formativo rilevato tra la popolazione adulta residente nel proprio territorio, ha attivato, in collaborazione con il CPIA 9 di Latina, un’Aula Agorà in cui verranno svolte le lezioni che porteranno gli iscritti al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media).

Il corso, a cui è ancora possibile iscriversi, è aperto a italiani e stranieri; per questi ultimi è previsto un test di ingresso per valutare il livello di conoscenza della lingua italiana.

Le lezioni dell’Aula Agorà si terranno nella Sala Polivalente della Biblioteca Comunale Marsella, all’interno di Palazzo Caetani, per lo più in modalità a distanza sincrona con il supporto di una tutor, in collegamento con l’aula di Aprilia del CPIA 9, con il seguente orario:

Lunedì e Martedì: dalle ore 14,30 alle ore 17,30

Mercoledì e Giovedì: dalle ore 14,30 alle ore 18,30

Oltre al percorso di scuola media per adulti, sempre in collaborazione con il CPIA 9 Latina ripartiranno a breve anche i percorsi di lingua italiana per stranieri, già proposti negli anni scolastici passati, con corsi che andranno dal livello A0/A1 al livello B1.

«L’Aula Agorà di Cisterna – affermano con soddisfazione l’assessora alla Pubblica Istruzione Emanuela Pagnanelli e l’assessore alle Politiche Sociali Carlo Carletti – è la prima ad essere attivata in tutta la nostra provincia e costituisce quindi un esperimento pilota, primo passo verso l’ambizioso obiettivo di ampliare sempre più gli spazi di collaborazione con il CPIA 9 Latina, con l’intento di ottenere sul territorio comunale la presenza di un centro stabile di formazione per la fascia adulta della nostra cittadinanza e rispondere quindi al bisogno di istruzione di tanti cittadini e cittadine adulti residenti nella nostra città».

Informazioni dettagliate in merito ai percorsi formativi e alle modalità di iscrizione possono essere richieste al Servizio Informagiovani-C.O.L. dell’Ente ai seguenti recapiti: tel. 0696834221 – email: informagiovani@comune.cisterna.latina.it

COMUNICATO STAMPA