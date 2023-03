Cisterna di Latina, AIDO festeggia i 50 anni con il Gospel contemporaneo

È tempo di anniversari per l’AIDO. Domenica scorsa il gruppo “Mirella Ciuffa” di Cisterna ha celebrato i suoi 40 anni di attività con il match di pallavolo Top Volley Cisterna contro il Gas Sales Piacenza, valido per il campionato di SuperLega Serie A e trasmesso in diretta Rai Sport, e che ha visto, al termine di una entusiasmante partita, la netta vittoria del Cisterna per 3 a 0 sull’avversario.

Sabato prossimo, invece, si celebreranno i primi 50 anni dell’AIDO nazionale.

La sezione provinciale “Luigi Odone” di Latina festeggerà la ricorrenza organizzando la manifestazione dal titolo “Il percorso di un Sì. 50 anni di amore e solidarietà”.

L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Cisterna di Latina, si svolgerà nell’Aula Consiliare con un concerto musicale di gospel contemporaneo a partire dalle ore 18:30.

Gli interventi saranno a cura del sindaco Valentino Mantini, della presidente provinciale Aido Latina Agnese Casini, del lead pastor Alessandro Di Leonardo del Living Word Church di Cisterna, e, dalla Florida (USA), di Brian Woofler, pastore della Fruit Cove Baptist Church.

«È con spirito di grande condivisione – afferma Agnese Casini – che Aido vuole essere vicina alle diverse culture religiose condividendo saperi, esperienze, risorse, per motivare gesti che possono salvare una vita, promuovendo la cultura del Dono».

