Cisterna di Latina – Aggiornamento degli albi dei Giudici popolari per le Corti d’Assise e per le Corti d’Assise d’Appello

L’ufficio Elettorale del Comune di Cisterna di Latina informa che è in corso l’aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello.

Per l’iscrizione all’albo dei Giudici popolari per le Corti d’Assise è necessario essere in possesso della cittadinanza italiana, del godimento dei diritti civili e politici, una buona condotta morale, essere di età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni, possedere il titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Per l’iscrizione all’albo dei Giudici popolari delle Corti d’Assise d’Appello, oltre ai requisiti citati, è richiesto il possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Tutti coloro che non risultino iscritti negli albi definitivi dei Giudici popolari, ma che siano interessati e posseggano i requisiti specificati, sono invitati a chiedere all’ufficio elettorale comunale l’iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi entro il 31 luglio prossimo.

La modulistica per la domanda di iscrizione è disponibile sul sito internet comunale all’interno della sezione “Avvisi”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattate l’ufficio Elettorale 06.96834208.

Comunicato stampa