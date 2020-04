Cisterna di Latina – 25 aprile, cerimonia in Piazza Savoia alle 12 con i rappresentanti delle associazioni ma senza assembramenti

Cisterna festeggerà in piazza Savoia, sabato 25 aprile a mezzogiorno, il 75esimo anniversario della Liberazione, garantendo il distanziamento sociale nelle modalità descritte in una circolare emanata questa mattina dal Viminale ed inviata ai prefetti e quindi agli enti locali.

La stessa spiega che sono consentite “forme di celebrazione della tradizionale cerimonia di deposizione di corone, innanzi a lapidi o monumenti ai Caduti che prevedano, oltre alla presenza dell’Autorità deponente, la partecipazione delle associazioni”. In proposito, i prefetti sono invitati ad agevolare il più possibile forme di intesa tra queste ultime, “anche per l’individuazione di un’unica rappresentanza”. L’esigenza, si sottolinea, è che “non siano coinvolte altre autorità, civili e militari e che sia esclusa qualsiasi forma di assembramento”.

Pertanto, l’amministrazione comunale estende l’invito a tutte le associazioni partigiane e combattentistiche della città che potranno partecipare con un loro rappresentante alla cerimonia di deposizione di una corona floreale ai piedi del monumento ai Caduti di tutte le guerre che si trova in Piazza Amedeo di Savoia.

A depositare la corona, alla presenza anche del gonfalone di Cisterna di Latina, sarà il sindaco Mauro Carturan a nome di tutto il Consiglio comunale e di tutta la cittadinanza che non potrà essere presente.

La cerimonia potrà essere seguita in diretta streaming attraverso la pagina facebook del Comune di Cisterna di Latina.

