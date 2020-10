Cisterna di Latina, 2° convocazione del Consiglio Comunale il 30 ottobre 2020

Ai sensi della normativa vigente, comunico che il Consiglio Comunale, in adunanza d’urgenza, è convocato in seconda convocazione per il giorno venerdì 30 ottobre 2020 alle ore 9:30, per esaminare i punti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbali sedute precedenti;

2. Approvazione del regolamento per la disciplina della riscossione coattiva delle entrate comunali di cui ala legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio);

3. Approvazione del regolamento generale delle entrate comunali;

4. Approvazione regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria;

5. Approvazione aliquote IMU anno 2020;

6. Modifica al regolamento per la tassa occupazionale spazi ed aree pubbliche;

7. Modifica al regolamenti per l’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;

8. Approvazione regolamento distrettuale per l’affido familiare;

9. Adeguamento del vigente regolamento comunale per la definizione di “criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione previste in materia di abusi edilizi dal D.P.R. n. 380/2001 e dalla legge regionale 11 agosto 2008, n. 15”;

10. Regolamento per la concessione del patrocinio e l’utilizzo dello stemma del comune. Approvazione;

11. Esercizio del diritto di prelazione per gli immobili siti in Cisterna di Latina – Largo A. La Trofa n. 1 (rif. Catastale via Luigi Bartolani) distinti nel catasto fabbricati al foglio 162 part. 523 Sub. 11, abitazione, e Sub 8, C/6, di proprietà della Sig.ra A.C.;

12. Esercizio del diritto di prelazione per immobile sito in Cisterna di Latina – via Zannone – foglio 162 part. 534 sub. 3, abitazione, di proprietà dei sig.ri B.I. e altri;

13. Esercizio del diritto di prelazione alloggio sito in Cisterna di Latina – via Filippo De Luca – foglio 162 part. 1090 Sub. 87 cat. A/2 ed il box auto contraddistinto al foglio 162 part. 1090 Sub. 162 cat. C/6, di proprietà dei sigg. C. A. ed E.N. – Integrazione;

14. Esercizio del diritto di prelazione alloggio sito in Cisterna di Latina – via P. Nenni n. 43 – foglio 162 part. 1090 Sub. 54 cat A/2 ed il posto auto contraddistinto al foglio 162 part. 1090 sub. 108 cat. C/6, di proprietà della Sig.ra J.M..

La seduta è a porte chiuse ed avrà luogo presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo dei Servizi, garantendo la diretta streaming e facebook.

N.B.: Tutti i partecipanti sono tenuti a dotarsi di guanti e mascherina di protezione.

Il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Pier Luigi Di Cori