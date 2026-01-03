Cisterna – Convocazione del Consiglio Comunale Giovedì 08/01/2026

Ai sensi della normativa vigente, comunico che il Consiglio Comunale, in adunanza straordinaria, è convocato c/o il Palazzo Comunale in aula consiliare al piano primo, in prima convocazione per il giorno Giovedì 08/01/2026 alle ore 17:00 ed in seconda convocazione per Venerdì 09/01/2026 alle ore 18:00 per esaminare i punti di cui al seguente ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

1. Surroga Consigliere Comunale Antonello Merolla (prot. n° 66029 del 30/12/25) ai sensi degli art. 38 e 45, 1 comma TUEL: verifica condizioni di compatibilità, eleggibilità e candidabilità : Determinazioni.

Il Presidente del Consiglio Comunale Ing. Quirino Mancini

